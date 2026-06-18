Guasto in metro a Napoli nel giorno della Maturità, problemi per due ore: studenti a caccia di taxi e passaggi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Napoli un guasto alla metro ha messo a rischio il primo giorno della Maturità per tanti studenti che hanno avuto difficoltà a raggiungere le proprie scuole. Problemi tecnici alla Linea 1 la cui circolazione è rimasta sospesa per due ore proprio negli istanti in cui i maturandi erano chiamati a presentarsi nei propri istituti, raggiunti da alcuni di loro a fatica con taxi e passaggi vari.

Guasto alla metro a Napoli

Grossi disagi nel trasporto pubblico a Napoli giovedì 18 giugno, giorno segnato in rosso sul calendario per tantissimi studenti in quanto il primo della Maturità 2026, quello della prima prova scritta.

Tra gli oltre 36mila maturandi di quest’anno tra Napoli e provincia, alcuni hanno dovuto fare slalom tra i problemi tecnici alla Linea 1 della metro, il conseguente traffico e la corsa contro il tempo per riuscire ad essere puntuali all’appuntamento.

La sospensione della Linea 1

Intorno alle ore 7.45, infatti, la circolazione dei treni della Linea 1 della metropolitana, sull’intera tratta che va dal Centro Direzionale a Piscinola, è rimasta sospesa per due ore a causa di un guasto tecnico, come comunicato, con una nota, da Anm.

Un paio di ore dopo, come riporta Fanpage, il Comune di Napoli ha messo a disposizione delle navette sostitutive che ripercorrono le fermate della Linea 1.

Intanto, intorno alle 9.30, il guasto è stato riparato e la circolazione ripristinata sull’intera tratta.

Maturità a rischio per tanti studenti

Non si tratta del primo problema alla circolazione nelle ultime ore a Napoli. Nel pomeriggio del 17 giugno c’era stato un analogo disservizio sulla Linea 1. Questa volta però la sospensione della metro ha creato disagi ancora maggiori a causa dell’alta frequentazione dei treni in mattinata e della ricorrenza del primo giorno di Maturità.

Grande panico e grandi difficoltà, infatti, per gli studenti che utilizzano i mezzi e che, nel tentativo di raggiungere i rispettivi istituti per svolgere la prima prova che iniziava alle 8.30 (qui le tracce e i personaggi di cui gli studenti sono stati chiamati a trattare) hanno dovuto far ricorso ai taxi o a passaggi di familiari.

Intanto, mentre i ragazzi napoletani hanno dovuto avere a che fare con la sospensione della metro, quelli di Livorno hanno visto il divampare di un vasto incendio in un’azienda che si occupa di demolizioni e smaltimento rifiuti e la comparsa di una grossa nube di fumo nero che ha portato alla chiusura delle scuole fatte salve proprio le superiori che sono rimaste aperte per la Maturità.