Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli, maxi ritardi e treni che tornano indietro: sabato nero per i trasporti

Disagi e ritardi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli nella giornata di sabato 27 settembre. La circolazione è stata rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino: sono stati registrati maggiori tempi di percorrenza che hanno toccato anche le 2 ore e portato a deviare alcuni treni su un percorso alternativo.

Ritardi sull’Alta Velocità Roma-Napoli

Sabato nero per i trasporti: i treni Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli hanno fatto segnare cospicui ritardi – fino a 3 ore – e creato grossi disagi a quanti si erano messi in viaggio.

A essere interessati sono stati i convogli che sono partiti tra le 14 e le 15 da Roma o Napoli, con destinazione Milano e Venezia.

IPA

I ritardi sono arrivati fino a 180′

Guasto a Cassino, circolazione rallentata e grossi disagi

I treni Alta Velocità coinvolti sono stati diversi:

il FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:53)

Il FR 9668 Napoli Centrale (18:25) – Milano Centrale (23:00)

Il FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:23),

il FR 9648 Napoli Centrale (14:55) – Milano Centrale (19:24),

il FR 9428 Napoli Centrale (15:04) – Venezia Santa Lucia (20:34),

il FA 8317 Roma Termini (15:52) – Lecce (21:48).

Come detto, il guasto tecnico alla linea si è verificato vicino a Cassino. Per risolverlo è servito diverso tempo, cosa che ha portato la circolazione a essere fortemente rallentata: diversi treni sono stati deviati su un percorso alternativo.

Lo stop è arrivato dalle 16 per un “inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino”, come ha informato Trenitalia. Nel corso del pomeriggio, i problemi hanno riguardato molti altri viaggi e i disagi sono proseguiti fino a sera.

Il treno che torna indietro e il precedente recente

A causa dell’instradamento sul percorso alternativo, quello via Cassino, i convogli hanno dunque viaggiato sui “binari più lenti”, cosa questa che ha acuito i ritardi.

Uno dei treni – il Frecciargento da Roma diretto a Lecce, rimasto fermo in prossimità della stazione Prenestina per circa un’ora – è “retrocesso” a Termini dove è stato instradato sulla linea Roma-Napoli, via Cassino, utilizzando la cabina di guida in coda al convoglio. Alla fine della loro odissea, i viaggiatori sono arrivati a destinazione con 180 minuti di ritardo.

Solo poche ore prima, venerdì 26 settembre, un guasto simile, sempre nel pomeriggio, aveva rallentato la circolazione in prossimità di Tora, con ritardi di 40 minuti per i treni Alta velocità.