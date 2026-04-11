Guasto sulla Roma-Firenze e treni Alta Velocità fermi, ritardi e disagi anche sulla linea convenzionale

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Giornata si caos per chi viaggia in treno. La circolazione, infatti, è interrotta per lavori tra Roma e Firenze sia sull’Alta Velocità che sulla linea convenzionale. Inoltre sabato 11 aprile è in programma un nuovo sciopero del personale Rfi con potenziali ripercussioni e possibili ulteriori disagi sulla rete nazionale.

Treni fermi sulla Roma-Firenze, ecco perché

Niente treni sulla linea tra Firenze e Roma per lavori.

I convogli non passano a causa degli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System.

Lo stop riguarda sia l’Alta Velocità sia la linea convenzionale con la circolazione sospesa dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile.

Alta Velocità e linea convenzionale, lavori e guasti

Come spiegato dal gruppo Fs, l’interruzione riguarda la tratta Rovezzano-Settebagni (Roma-Firenze AV) e dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 5 di domenica 12 aprile la tratta Orte-Roma Tiburtina (Roma-Firenze convenzionale).

La tratta fa registrare notevoli ritardi anche a causa di un guasto. Alle 6:30 un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte ha causato forti rallentamenti sulla Roma-Firenze convenzionale.

Il sito di Trenitalia ha comunicato che “i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti“.

Gli effetti sui tempi di percorrenza

A causa dei lavori, dunque, il traffico ferroviario tra Firenze e Roma (e tra Roma e Firenze) viaggia sulla linea convenzionale fino alle 14 di sabato: poi sarà dirottato sulla Tirrenica fino a domenica pomeriggio.

la riduzione dell’offerta e i maggiori tempi di percorrenza causano ovviamente inconveniente e attese. Per viaggiare da Roma e Milano possono servire anche 6 ore, quando di norma di ore se ne impiegano tre.

Ripercussioni anche sui viaggi verso il Veneto e in particolare la città di Verona a causa di una “impossibilità di collegamento diretto tra Roma e Verona”.

Fs spiega comunque che la circolazione riprenderà progressivamente dalla mattina di domenica 12 aprile per la linea convenzionale e dal primo pomeriggio per la linea ad Alta Velocità.

Lo sciopero di sabato 12 aprile

Non bastassero i disagi causati dai lavori e dalle interruzioni sulla linea, c’è anche uno sciopero nazionale.

Lo stop proclamato dal personale Rfi potrebbe provocare ulteriori disagi su tutta la rete nazionale, anche se secondo il gruppo Fs lo sciopero non impatta sulla circolazione.

Lo sciopero, infatti, riguarda il personale addetto agli impianti di manutenzione delle infrastrutture ed è stato indetto dal sindacato Cobas Lavoro Privato e dell’Assemblea nazionale lavoratori.