Guerra a Gaza, Luciana Littizzetto ringrazia gli attivisti della Flotilla e lancia una stoccata a "Er Meloni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Luciana Littizzetto ha commentato gli ultimi avvenimenti relativi alla guerra a Gaza a Che Tempo Che Fa, inviando un messaggio di ringraziamento all’equipaggio della Global Sumud Flotilla e non risparmiando una stoccata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Cosa ha detto Luciana Littizzetto su Gaza e la Flotilla

Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 5 ottobre, Luciana Littizzetto ha letto un messaggio rivolto “a tutti gli attivisti e le attiviste saliti sulla Sumud Flotilla” e scritto “a nome di quella parte di italiani che sente il bisogno di dirvi grazie“.

Luciana Littizzetto ha ringraziato gli attivisti di Flotilla “per il coraggio che avete dimostrato mettendovi in mare” e per aver “fatto vedere al mondo quello che il mondo cieco fa finta di non vedere”.

ANSA

Luciana Littizzetto.

Luciana Littizzetto ha sottolineato che quanto fatto da Flotilla è stato fatto “senza violenza, pacificamente”. E ha aggiunto: “In questa realtà digitale, dove tutti blaterano alla tastiera, che ci siano state persone che hanno alzato vele e culi per prendere il mare e portare aiuti è già un fatto che merita tutto il nostro rispetto“.

Nel suo lungo messaggio, ha ringraziato a più riprese gli attivisti. Un altro passaggio recita: “Grazie per aver lavorato ogni giorno a tenere la speranza della pace accesa“.

Le parole di Luciana Littizzetto sulla guerra a Gaza e sul genocidio

Nel giorno in cui ha fatto discutere la decisione di Francesca Albanese di lasciare lo studio di In Onda mentre in trasmissione si citavano le parole di Liliana Segre sull’abuso del termine “genocidio”, Luciana Littizzetto, nel suo messaggio letto a Che Tempo Che Fa, ha anche espresso la sua posizione sul tema.

“Di chi è la responsabilità di 62mila morti? Di migliaia di bambini uccisi? Di persone, famiglie, giovani e vecchi senza casa e futuro? Gente a cui si spara addosso mentre cerca qualcosa da mangiare? Più di 200 giornalisti ammazzati per non permettere che si sappia cosa succede là dentro?”, ha chiesto retoricamente.

Poi ha sentenziato: “Se non è un genocidio questo, datemi voi un’altra parola per definirlo e io mi adeguo“.

La stoccata di Luciana Littizzetto a Giorgia Meloni

Nel pensiero dedicato da Luciana Littizzetto agli attivisti di Flotilla c’è spazio anche per una stoccata a Giorgia Meloni.

“Er Meloni” (così è stata ribattezzata la presidente del consiglio, ndr) “dice che fate politica. Ha ragione: se c’è una politica con la P maiuscola, è la vostra, non fare le faccette di fianco ai potenti”.

Ancora Littizzetto su Meloni: “Dice che il vostro obiettivo era dare fastidio al governo, ma se sulla Flotilla c’erano persone di 44 paesi diversi. Cosa vuoi che gliene freghi a Jonas di Copenaghen o a Cirille di Parigi, o a Lola di Madrid del governo dell’Italia?!”.