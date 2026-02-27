Guerra Afghanistan-Pakistan e strage di talebani, quali sono le accuse di Islamabad a Kabul

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il Pakistan ha bombardato obiettivi del governo talebano in diverse città dell’Afghanistan. Il conflitto è stato definito “guerra”. Secondo Islamabad, sarebbero stati uccisi 133 talebani e più di 200 sarebbero rimasti feriti. La Russia ha chiesto la fine delle ostilità e l’avvio di colloqui. L’Iran ha offerto il suo aiuto per il dialogo. Il Pakistan accusa il governo afghano di sostenere i terroristi responsabili di attacchi suicidi contro i pakistani, come l’attacco alla moschea di Islamabad. Kabul respinge le accuse.

Guerra tra Afghanistan e Pakistan

È guerra aperta tra Afghanistan e Pakistan: lo ha comunicato il Ministro della Difesa pakistano. Nella notte tra giovedì e venerdì il Pakistan ha bombardato diversi siti afghani, tra cui la capitale Kabul, uccidendo decine di persone. Non è però il primo scontro, ma solo l’ultimo di una serie di attacchi reciproci.

Un portavoce del governo pakistano ha riferito che gli attacchi hanno provocato la morte di 133 talebani e il ferimento di altri 200. Sono state distrutte 27 postazioni e nove sono state invece conquistate.

Nello specifico, gli attacchi sono avvenuti con missili terra-aria contro uffici e postazioni militari dei talebani a Kabul, Kandahar e Paktia. Non sono mancati neanche scontri a terra lungo il confine tra le nazioni.

Quali sono le accuse di Islamabad a Kabul

Dietro il conflitto tra Afghanistan e Pakistan c’è una frattura mai sanata. Il Pakistan nello specifico accusa i talebani di ospitare un gruppo terroristico anti-pakistano. Prende il nome di Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Questi starebbero insorgendo nella parte occidentale del Pakistan, uccidendo migliaia di persone.

Secondo il governo pakistano questa insurrezione armata non potrebbe avvenire senza la complicità dei talebani afghani. Il gruppo TTP nasce nel 2007 unendo diversi gruppi islamici. Agisce nelle regioni del Khyber Pakhtunkhwa, nel Pakistan occidentale al confine con l’Afghanistan. L’obiettivo dei talebani pakistani è lo stesso portato avanti con successo dai talebani afghani: prendere il potere e imporre la legge islamica.

I rapporti sono complessi e tesi. Pakistan e Afghanistan, con i rispettivi gruppi di talebani, intrecciano alleanze e inimicizie da due decenni. Ora il Pakistan accusa il governo afghano di sostenere i terroristi anti-pakistani, a loro volta responsabili di attacchi suicidi in Pakistan, come l’attentato alla moschea di Islamabad. Kabul respinge le accuse e parla di raid immotivati contro i propri territori, che hanno causato anche vittime civili.

Chi è interessato alla guerra?

La “guerra aperta” tra Pakistan e Afghanistan non è priva di interessi. Guardano attentamente alla situazione Russia e Cina, ma anche India e Iran. Da parte sua la Cina ha richiamato immediatamente al dialogo tra le due parti. Il Dragone infatti è un alleato del Pakistan, ma vuole anche evitare che l’Afghanistan diventi una base per eventuali attacchi terroristici contro la Cina.

L’India invece sta creando rapporti con l’Afghanistan e questo peggiora le relazioni con il Pakistan, già molto tese. Anche la Russia ha chiesto la fine delle ostilità e richiama la possibilità di un dialogo. Da parte sua Mosca è stato il primo Paese a riconoscere il governo talebano dopo il ritiro degli Stati Uniti.

Infine ci sono i Paesi della regione come l’Iran, che si è già proposto come mediatore tra Kabul e Islamabad per via della vicinanza geografica al fronte di guerra. Anche le altre repubbliche centro-asiatiche non vedono di buon occhio il conflitto, perché destabilizza i loro progetti nell’area, come quelli infrastrutturali relativi alla ferrovia che dal Pakistan arriva al Kazakistan passando per l’Afghanistan.