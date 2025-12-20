Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque arresti, cinque denunce e 2,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di una vasta operazione di polizia condotta a Siracusa contro lo spaccio di droga. L’azione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, è stata portata avanti dagli investigatori delle Squadre Mobili su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle nuove modalità di approvvigionamento e vendita di stupefacenti, anche attraverso i cosiddetti cannabis shop.

Operazione nazionale contro lo spaccio di stupefacenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in un più ampio contesto di contrasto alla criminalità diffusa e ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori delle Squadre Mobili, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine e da altri uffici delle Questure, hanno agito seguendo le direttive del Servizio Centrale Operativo, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dello spaccio e delle attività illecite correlate.

Controlli mirati nei cannabis shop e applicazione della nuova normativa

L’operazione ha previsto anche controlli specifici nei confronti dei cannabis shop, per verificare il rispetto della normativa introdotta dal decreto-legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, che disciplina la vendita di prodotti a base di canapa. Questi accertamenti hanno permesso di individuare irregolarità e di procedere al sequestro di uno degli esercizi commerciali controllati.

Risultati dell’operazione a Siracusa

A Siracusa sono state arrestate cinque persone, tra cui un minorenne, e altre cinque persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, tre soggetti sono stati sanzionati e segnalati all’Autorità Amministrativa competente per possesso e uso di droghe. Nel corso dei controlli sono state eseguite dodici perquisizioni, che hanno portato al sequestro di 428 grammi di cocaina, 2.003 grammi di cannabinoidi e 20 grammi di crack.

Identificazioni, controlli e sequestri

La Squadra Mobile ha identificato venticinque persone, controllato undici veicoli e sottoposto a verifica tre cannabis shop. Uno di questi ultimi è stato chiuso e posto sotto sequestro, a seguito delle irregolarità riscontrate durante i controlli. L’operazione ha evidenziato la crescente attenzione delle forze dell’ordine verso le nuove forme di spaccio e la necessità di monitorare costantemente i punti vendita di prodotti a base di canapa.

Focus sui reati collegati e sulle nuove modalità di spaccio

L’attività investigativa ha riguardato anche altre condotte illecite, tra cui i cosiddetti “regolamenti di conti”, alcune tipologie di reati contro il patrimonio, il porto illegale di armi e, più in generale, episodi di violenza. Particolare rilievo è stato dato alle nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti, come sottolineato anche dalla recente relazione della Direzione centrale per i servizi antidroga.

