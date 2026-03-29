Guerra contro l'Ucraina ha un costo "fuori controllo", Putin chiede aiuto con "donazioni volontarie"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante un incontro a porte chiuse con diversi oligarchi, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe chiesto agli uomini più ricchi di Russia delle “donazioni volontarie” per supportare lo Stato nella guerra in Ucraina, i cui costi sarebbero fuori controllo. Anche se l’aumento del prezzo del petrolio rappresenta un’occasione per l’economia russa infatti, il Paese è gravi difficoltà finanziarie da tempo.

La richiesta di Putin agli oligarchi

Nei giorni scorsi il sito di informazione russo The Bell e il prestigioso quotidiano britannico Financial Times hanno riportato la notizia che Vladimir Putin avrebbe richiesto contributi finanziari da parte degli oligarchi russi per la guerra in Ucraina.

Putin avrebbe anche dichiarato che la Russia continuerà la guerra finché non avrà conquistato l’intero Donbass, che include le regioni ucraine di Lugansk e Donetsk.

ANSA

Il costo della guerra per la Russia è stato definiti “fuori controllo”. Negli ultimi quattro anni l’invasione dell’Ucraina sarebbe costata Mosca 500 miliardi di dollari e nel bilancio del 2026 i Paese spenderà il 38% del suo Pil, 217 miliardi di dollari, nella difesa.

La smentita parziale del Cremlino

Il Cremlino ha smentito soltanto parzialmente quanto riportato dai giornali, parlando in un comunicato di “donazioni volontarie”, da parte degli uomini più ricchi di Russia per contribuire allo sforzo bellico.

Il portavoce del Cremlino, Dimitrji Peskov, ha smentito che siano stati richiesti contributi, ma ha parlato di donazioni di “grosse somme” su iniziativa degli oligarchi.

Le difficoltà finanziarie della Russia

La situazione economica e finanziaria della Russia è molto complessa. Le spese della guerra hanno eroso a tal punto il fondo sovrano che alla fine del 2025 Mosca ha bloccato ogni prelievo da esso e ha rivoluzionato il proprio bilancio.

Aumenti delle tasse, con l’Iva al 22% a tutte le aziende e un’ulteriore tassa sui profitti del 10%, tagli alle pensioni, alla sanità e al resto della spesa sociale.

Uno dei problemi principali della Russia è che non può emettere titoli di debito all’estero, perché è tagliata fuori dai circuiti internazionali della finanza dalle sanzioni europee e statunitensi.

L’unico modo che le rimane per pagare la guerra è stampare moneta, che però peggiora l’inflazione, arrivata al 6% secondo i dati di Mosca, che potrebbero essere sottostimati.

Il Cremlino sta però ricevendo un aiuto dalla guerra in Medio Oriente. L’aumento del prezzo del petrolio farà entrare più moneta estera nelle casse di Mosca, permettendo finanziamenti più semplici della guerra.