Tre persone arrestate per tentato omicidio, porto abusivo di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti sono avvenuti nel mese di maggio 2024 nelle zone rurali dei comuni di Locate di Triulzi e Carpiano, in provincia di Milano, dove un cittadino marocchino di 48 anni è stato ferito a colpi di fucile. L’operazione è stata condotta per contrastare la violenta lotta per il controllo dello spaccio di droga nella zona.

Le indagini e la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di tre persone: due cittadini marocchini di 30 e 39 anni, entrambi pluripregiudicati, e un cittadino italiano di 53 anni. I due cittadini marocchini sono stati condotti in carcere con l’accusa di tentato omicidio, porto di arma da sparo e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish). Per l’italiano, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con i due magrebini.

L’agguato nelle campagne e la ricostruzione dei fatti

L’indagine ha preso avvio dopo il grave episodio avvenuto nelle campagne del comune di Locate di Triulzi (MI), dove un cittadino marocchino di 48 anni è stato ferito da alcuni colpi di fucile. L’episodio, avvenuto nel mese di maggio 2024, ha subito fatto emergere la matrice violenta e organizzata del fatto, legata al controllo delle attività di spaccio di droga nelle aree rurali tra Locate di Triulzi e Carpiano.

Le tecniche investigative e l’individuazione dei responsabili

La ricostruzione dell’agguato e l’individuazione dei presunti autori sono state rese possibili grazie a un’articolata attività investigativa condotta dalla sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di Milano. Gli investigatori hanno incrociato i dati provenienti da complesse attività tecniche, monitorato i tabulati telefonici e analizzato i contenuti dei telefoni cellulari in uso agli indagati. Queste operazioni hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre arrestati, ritenuti responsabili del tentato omicidio e delle attività di spaccio nelle zone rurali di Locate di Triulzi e Carpiano.

Il ruolo dei singoli indagati

I due cittadini marocchini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali, sono stati ritenuti i principali artefici dell’agguato armato e della gestione dello spaccio di cocaina, eroina e hashish nella zona. Il cittadino italiano di 53 anni, invece, è emerso come figura di supporto: non solo acquistava la droga dai due magrebini per poi rivenderla a terzi, ma si è rivelato anche “uomo a disposizione” della coppia nella gestione delle attività illecite.

Il contesto: la lotta per il controllo dello spaccio

L’episodio di tentato omicidio si inserisce in un contesto di crescente tensione per il controllo delle piazze di spaccio nelle aree rurali del sud Milano. Le indagini hanno evidenziato come la violenza sia diventata uno strumento utilizzato dalle organizzazioni criminali per affermare la propria supremazia e garantire il monopolio nella vendita di sostanze stupefacenti. Il ferimento del cittadino marocchino di 48 anni rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di regolamenti di conti legati al traffico di droga.

Le fasi dell’indagine e le prove raccolte

L’attività investigativa, durata diversi mesi, ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Milano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi. Gli inquirenti hanno fatto ricorso a intercettazioni telefoniche, pedinamenti e analisi dei dispositivi elettronici sequestrati agli indagati. L’incrocio dei dati ha permesso di ricostruire i movimenti dei sospettati prima e dopo l’agguato, nonché di documentare le modalità con cui veniva gestito lo spaccio di droga nelle campagne tra Locate di Triulzi e Carpiano.

Il ruolo della Procura e la fase processuale

Il provvedimento di custodia cautelare rappresenta un importante passo avanti nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio lodigiano e milanese. Tuttavia, come sottolineato dalla Procura, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Le reazioni delle istituzioni e della comunità

L’operazione ha suscitato l’apprezzamento delle istituzioni locali e della cittadinanza, preoccupata per l’escalation di episodi violenti legati allo spaccio di droga nelle aree rurali. Le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno nel garantire la sicurezza del territorio e nel contrastare ogni forma di criminalità organizzata.

Conclusioni

L’arresto di tre persone per tentato omicidio, porto abusivo di armi da fuoco e spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali attive nel sud Milano. L’indagine, condotta con metodi investigativi avanzati e coordinata dalla Procura di Lodi, ha permesso di ricostruire un quadro inquietante di violenza e illegalità, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di droga nelle aree rurali.

