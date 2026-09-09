Guerra di mafia a Catania, la riunione segreta e l'arsenale: raid sventato
Catania: sventato conflitto tra mafia, 7 fermi per armi e spaccio, tensioni tra Monte Po e Cursoti milanesi.
Una guerra di mafia che contrappone a Catania i gruppi criminali del rione Monte Po e la cosca dei “Cursoti milanesi” maturata in un contesto di crescente tensione legato anche alla gestione di attività illecite sul territorio. Sarebbe il movente del conflitto a fuoco avvenuto il 23 agosto scorso nelle strade di Motta Sant’Anastasia e della “riunione”, tre giorni dopo, a Monte Po, di otto esponenti di uno dei due gruppi che si stava organizzando per un’imminente azione di fuoco, sventata per l’intervento di militari dell’Arma. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e di un giubbotto antiproiettile e spaccio di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Contestata anche l’aggravante mafiosa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.