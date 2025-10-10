Guerra e leva militare, l'annuncio del Comune di Roma spaventa i "nati nel 2008" ma non c'è nessun obbligo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un semplice atto amministrativo, che in poche ore ha scatenato il panico tra adolescenti e famiglie: sul sito del Comune di Roma, come ogni anno, è comparso l’avviso relativo all’iscrizione nella lista di leva per i nati nel 2008. Un documento ordinario, previsto dal Codice dell’Ordinamento Militare, ma che complice il clima internazionale e la parola “leva” è bastato a generare un’ondata di allarmismo. No, l’Italia non sta entrando in guerra, né c’è alcun obbligo di leva.

Guerra e leva militare, l’equivoco

L’avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma Capitale lo scorso 31 gennaio 2025, riporta quanto stabilito dall’articolo 1932 del Codice dell’Ordinamento Militare: ogni anno i Comuni italiani devono aggiornare la lista di leva, ovvero l’elenco dei cittadini di sesso maschile che compiono 17 anni nel corso dell’anno.

L’obiettivo è puramente amministrativo: consentire la tenuta degli archivi e permettere eventuali verifiche, correzioni o segnalazioni di errori da parte dei cittadini entro il mese di febbraio.

Getty

In altre parole, si tratta di una prassi che viene svolta regolarmente ogni anno, e che non comporta alcuna chiamata alle armi. Il servizio è gratuito e la pubblicazione dell’elenco resta online solo per un periodo limitato, come previsto dalle norme sulla privacy.

Leva militare in Italia sospesa, non abolita

La confusione nasce anche da un dettaglio giuridico spesso frainteso: la leva militare in Italia è sospesa, non abolita.

Dal 1° gennaio 2005, infatti, in base alla Legge 226/2004, la coscrizione obbligatoria è stata sospesa e l’arruolamento nelle Forze Armate avviene solo su base volontaria. Tuttavia, la normativa prevede che i Comuni continuino a redigere e pubblicare le liste di leva, mantenendo così l’adempimento amministrativo in vita.

Chi dovrebbe andare in guerra in Italia

Il timore di un ritorno alla leva obbligatoria è legato anche al contesto geopolitico attuale, tra conflitti in Europa, tensioni globali e l’impennata in Borsa dei titoli legati alla difesa (Avio, Rheinmetall, Leonardo, Fincantieri, eccetera). Ma, anche in caso di guerra, non verrebbero arruolati automaticamente i giovani di 17 o 18 anni.

Secondo il Codice dell’Ordinamento Militare (art. 1929), la leva obbligatoria potrebbe essere ripristinata solo in due casi:

se viene deliberato lo stato di guerra dal Parlamento, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione;

oppure se una grave crisi internazionale richiede un incremento urgente del personale militare.

In entrambi gli scenari, servirebbe un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, e solo dopo aver accertato che il personale volontario non sia sufficiente.

In caso di mobilitazione, verrebbero coinvolti prima i militari in servizio, poi gli ex soldati congedati da meno di cinque anni, e solo in ultima istanza i civili tra i 18 e i 45 anni, sottoposti comunque a visita medica, in ossequio all’articolo 52 della Costituzione, secondo il quale “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Le donne, secondo la normativa attuale, non sarebbero incluse in un’eventuale chiamata obbligatoria.

Gli adolescenti romani e le loro famiglie, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo.