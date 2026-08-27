Guerra fra Uefa e Fifa, pronta la denuncia penale per il presidente Gianni Infantino: c'entrano i mondiali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Uefa valuta una denuncia penale in Svizzera contro il presidente Fifa Gianni Infantino per il naufragato progetto di cedere quote dei diritti commerciali dei Mondiali a fondi privati, tra cui quello del cognato del genero di Trump, Joshua Kushner. Depositate richieste di accesso ad atti riservati nei tribunali di New York e della Florida.

L’Uefa denuncia Gianni Infantino

Il braccio di ferro tra Uefa e Fifa è arrivato a un punto di non ritorno. La federazione calcistica europea, guidata da Aleksander Ceferin, sta valutando insieme ai propri avvocati di trascinare in tribunale, in Svizzera, il presidente della Fifa Gianni Infantino, ipotizzando a suo carico una gestione finanziaria scorretta.

Al centro della possibile denuncia penale c’è il progetto (poi abbandonato) con cui il dirigente italo-svizzero puntava a cedere a investitori privati una fetta dei diritti commerciali legati al campionati mondiali di calcio.

ANSA

Il piano fallito della Fifa

Il piano, noto come Fifa Forward Enterprise, era stato ritirato dallo stesso Infantino il 1 agosto scorso, dopo le proteste guidate dall’Uefa e sostenute anche da Concacaf (la federazione centro-americana) e Afc (quella asiatica).

Le scuse ufficiali della Fifa non hanno però placato la crisi. Negli ultimi mesi Infantino ha perso l’appoggio del vicepresidente Sandor Csanyi, delle federazioni di Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda, e più di recente e un po’ a sorpresa, quella dell’Italia. Sono venuti meno inoltre il senior advisor Carlos Cordeiro, dimessosi, e Kevin Lamour, licenziato dopo essersi opposto al progetto.

In vista delle elezioni Fifa del marzo 2027 circola già il nome di Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Psg, come possibile sfidante, mentre Ceferin ha escluso una propria candidatura.

Nel frattempo Infantino ha cercato sponde nei Caraibi, ottenendo l’appoggio della Caribbean Football Union nonostante l’ostilità della Concacaf.

Il ruolo del genero di Trump

Per rafforzare la propria posizione, l’Uefa ha presentato istanze formali in due sedi giudiziarie statunitensi: a un tribunale di Manhattan, per ottenere l’accesso a documenti riservati del fondo newyorkese Thrive Capital Management, e alla Corte del distretto meridionale della Florida, per acquisire carte interne della stessa Fifa, che ha uffici nella cittadina di Coral Gables.

Thrive Capital è il veicolo d’investimento fondato da Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Il fondo avrebbe dovuto essere il primo grande sottoscrittore dell’operazione, versando 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% nella società destinata a gestire gli asset commerciali della Fifa, Mondiali inclusi.

Secondo i legali dell’Uefa, quella cifra era stata fissata “fuori mercato”, nell’ambito di un disegno da questi definito fraudolento e pensato per garantire un tornaconto personale a Infantino.