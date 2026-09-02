Guerra ibrida, in cosa consiste l'azione della Russia contro l'Europa: dai droni di Lipsia ai cyberattacchi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Incursioni di droni, sabotaggi industriali e oscuramento dei segnali GPS nel Baltico: l’Europa si trova ad affrontare una pressione senza precedenti. Una sequenza di eventi coordinati suggerisce che non ci troviamo di fronte ad azioni isolate, ma a una strategia precisa e all’escalation costante di una guerra ibrida.

Il significato di guerra ibrida

La guerra ibrida è una strategia che mescola strumenti militari e non militari, con azioni coperte e palesi per destabilizzare una nazione senza mai arrivare a un conflitto convenzionale aperto.

Secondo le analisi diffuse dall’ONU, la Russia impiega queste tattiche sofisticate per sfumare i confini tra pace e guerra, seminando dubbi nella popolazione ed erodendo l’ordine internazionale.

Non si tratta di scontri armati nel senso più canonico del termine, ma di una pressione costante basata su cyberattacchi, disinformazione, interferenze politiche e pressioni economiche.

Come evidenziato dai report delle Nazioni Unite, l’obiettivo principale è colpire la coesione sociale e sfruttare le vulnerabilità dei Paesi bersaglio, mantenendo un livello di aggressione calcolato che rende difficile e complessa l’attribuzione diretta e la conseguente risposta militare.

Dalla teoria ai recenti avvenimenti: le mosse della Russia sul campo

Negli ultimi anni queste tattiche si sono espanse fino ai recenti fatti di cronaca estera che hanno toccato direttamente il continente europeo. Come documentato dalle ricostruzioni di SkyTg24, la Russia viene indicata come responsabile di una serie di sabotaggi e incursioni: dal posizionamento di droni presso l’aeroporto di Lipsia agli ordigni esplosivi trovati vicino alla centrale elettrica di Turnow-Preilack in Germania.

A questi si aggiungono gli incendi sospetti in stabilimenti di difesa in Polonia, Italia e Bulgaria, fino ai disturbi del segnale GPS nel Mar Baltico. SkyTg24 evidenzia come Mosca utilizzi spesso manovalanza reclutata online o criminali comuni per condurre questi attacchi, così da poter negare ogni responsabilità diretta ed evitare un’escalation militare immediata con i Paesi coinvolti.

Come si contrasta una guerra ibrida

Di fronte a questa escalation, l’Europa e gli alleati cercano risposte efficaci. La portata degli attacchi è ormai tale che diversi funzionari di intelligence suggeriscono di abbandonare le perifrasi e definire queste azioni come terrorismo di Stato.

Per rispondere alle offensive condotte dalla Russia, la NATO lavora in stretta sinergia con l’Unione Europea e con centri specializzati, come quello di Helsinki, concentrandosi sulla difesa cibernetica, sulla resilienza delle infrastrutture e sulla protezione della popolazione.