Guerra in casa Valentino Rossi: il padre Graziano sposa la donna denunciata dal campione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il padre di Valentino Rossi, Graziano, sposerà la compagna Ambra Arpino nonostante la denuncia per circonvenzione di incapace presentata dal pilota. La battaglia legale ha visto la revoca dell’amministrazione di sostegno inizialmente concessa al campione, dopo che diverse perizie hanno confermato la lucida capacità del genitore.

Il matrimonio di Graziano Rossi

Le istituzioni comunali di Pesaro e Tavullia hanno esposto, giovedì 21 maggio 2026, le pubblicazioni ufficiali di matrimonio tra Graziano Rossi, 72 anni, e Ambra Arpino, 55 anni. I documenti amministrativi, che resteranno affissi fino al 29 maggio, indicano che la celebrazione civile avverrà nel comune capoluogo marchigiano.

Un atto formale che giunge nel pieno di una grave spaccatura familiare: l’ex campione di motociclismo Valentino Rossi ha infatti precedentemente querelato la futura moglie del padre con l’accusa di circonvenzione di incapace.

ANSA

Secondo quanto riportato da Fanpage, la relazione sentimentale della coppia, che dura da circa quindici anni, ha causato un totale allontanamento dell’ex pilota dal genitore, che ha espresso la volontà di formalizzare l’unione prima dell’inizio dell’estate.

Lo scontro giudiziario tra padre e figlio

La controversia legale tra i membri della famiglia Rossi è iniziata nel 2024, quando il tribunale ha nominato Valentino Rossi amministratore di sostegno del padre a seguito di alcuni ricoveri e di un delicato intervento chirurgico.

L’ex pilota aveva richiesto la tutela legale ipotizzando una condizione di fragilità psicofisica del genitore. Nel marzo 2025, tuttavia, il giudice civile di Pesaro ha revocato il provvedimento restrittivo dopo che ben cinque perizie mediche hanno attestato la piena capacità di intendere e di volere di Graziano Rossi.

Successivamente, Valentino ha avviato un procedimento penale contestando ad Ambra Arpino il prelievo ingiustificato di circa 200mila euro dal conto corrente del genitore nell’arco del loro rapporto, di cui 176mila euro tramite bonifici bancari. Una ulteriore perizia disposta dalla Procura ha escluso la vulnerabilità dell’anziano, orientando il fascicolo verso un’imminente archiviazione.

Le altre liti legali

Ambra Arpino ha anticipato agli organi di stampa che la cerimonia si svolgerà in forma privata e che i festeggiamenti successivi si terranno nella villa dello sposo. La compagna di Graziano Rossi ha inoltre sollevato la possibilità di valutare eventuali azioni legali per gli effetti collaterali della querela qualora l’accusa presentata da Valentino Rossi venisse definitivamente archiviata dal magistrato.

Dal canto suo, il pilota ha dichiarato al Corriere della Sera che le ragioni economiche non hanno alcuna rilevanza nella vicenda, ribadendo la propria preoccupazione per l’isolamento del padre.

Al tutto si aggiunge un secondo contenzioso civile presso il Tribunale di Pesaro: Graziano Rossi ha infatti intrapreso le pratiche per revocare l’assegno di mantenimento alla figlia minore Clara, nata da un successivo matrimonio, la quale ha formalizzato la propria opposizione in vista della prima udienza fissata per la fine dell’estate 2026.