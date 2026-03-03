Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: "Risponderemo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si estende pericolosamente il conflitto scoppiato in Iran con l’attacco congiunto da parte di Stati Uniti e Israele. Nella notte Teheran ha lanciato due droni contro l’ambasciata Usa provocando due incendi. Secondo le stime di Reuters e dell’Associated Press almeno sei militari statunitensi sarebbero morti. Immediata la risposta di Donald Trump dalla Casa Bianca, che ha promesso una ritorsione senza precedenti: “Presto scoprirete quale sarà”, ha scritto su Truth.

Colpita l’ambasciata Usa a Riad

Nella notte tra lunedì 2 marzo e martedì 3 a Riad, la città più grande dell’Arabia Saudita sull’altopiano del Najd, due droni hanno colpito l’ambasciata degli Stati Uniti. Testimoni riferiscono a Reuters di aver visto una colonna di fumo seguita da fiamme di lieve entità.

L’incendio è stato confermato dal ministero della Difesa saudita. Secondo fonti internazionali almeno sei militari statunitensi sarebbero morti a seguito dell’attacco.

Ancora, sempre testimoni hanno riferito all’Afp di aver udito una forte esplosione. Per questo motivo l’ambasciata statunitense ha consigliato ai cittadini statunitensi presenti a Riad, Gedda e Dhahran di mettersi al riparo.

Si apre così il quarto giorno di guerra in Medio Oriente, e immediata è stata la risposta di Washington nella persona del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La risposta di Donald Trump

La reazione del tycoon non si è lasciata attendere. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che la risposta di Washington sarà una ritorsione di grande portata. “Presto scoprirete quale sarà”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca.

Inoltre Donald Trump ha dichiarato che “faremo tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi”, precisando che “siamo i migliori del mondo” e che “le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate”. Gli Usa, secondo Trump, sarebbero in grado di condurre una guerra “per sempre“.

Il quarto giorno di guerra in Iran

Nel frattempo Tel Aviv ha annunciato che sono in corso attacchi simultanei a Teheran e Beirut. Lato Usa, invece, il Dipartimento di Stato ha ordinato al personale “non di emergenza” la ritirata da Giordania, Bahrein e Iraq. L’ambasciata Usa a Riad, colpita dai droni, ha temporaneamente chiuso.

Washington ha disposto anche la chiusura dell’ambasciata in Kuwait fino a nuovo avviso a causa delle “tensioni regionali”.