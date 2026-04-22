Guerra in Iran, cancellati 20mila voli fino a ottobre: la decisione dell'Ue sui risarcimenti

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La crisi del cherosene a seguito della guerra in Iran sta mettendo a rischio il mercato dei viaggi a lunga distanza. A causa dei costi, ormai raddoppiati, migliaia di voli restano a terra. Lufthansa ha già deciso di tagliare 20mila aerei da maggio a ottobre per risparmiare, si tratta della riduzione più consistente a livello globale. Intanto per l’Ue, solo la carenza di carburante può esonerare le compagnie aeree dai risarcimenti per le cancellazioni.

I voli cancellati da Lufthansa

Lufthansa ha cancellato 20mila voli tra maggio e ottobre per risparmiare carburante, in uno dei tagli più consistenti effettuati dalle compagnie aeree a livello globale. La notizia è riportata dal Financial Times, la decisione è stata presa a seguito del raddoppio dei prezzi del carburante dopo la guerra con l’Iran.

La compagnia tedesca ha eliminato circa 120 voli giornalieri a partire da lunedì e ha annunciato che interromperà le rotte non redditizie da Monaco e Francoforte fino alla fine della stagione estiva, che si conclude a metà ottobre.

ANSA

“Complessivamente, 20.000 voli a corto raggio saranno cancellati dal programma entro ottobre, equivalenti a circa 40.000 tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l’Iran”, ha dichiarato Lufthansa.

Il piano dettagliato per i mesi estivi sarà pubblicato “tra fine aprile e inizio maggio” e includerà “ottimizzazioni dell’offerta di voli a corto raggio per l’intera stagione estiva, garantendo così la stabilità degli orari per il periodo previsto dal piano di volo”, ha aggiunto la compagnia.

Il piano estivo di Lufthansa

Nello specifico, la società ha spiegato che “il previsto consolidamento della rete europea viene attuato nei sei hub del gruppo a Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna, Bruxelles e Roma. Seguendo questo approccio, le prime 120 cancellazioni di voli giornalieri sono state attuate ieri (lunedì 20 aprile), con effetto fino alla fine di maggio, e i passeggeri interessati sono stati informati”.

La compagnia aerea ha rassicurato che “per i voli previsti nell’orario estivo, il gruppo prevede una fornitura di carburante ampiamente stabile. Lufthansa sta adottando una serie di misure a tal fine, tra cui l’approvvigionamento fisico di carburante per aerei e la copertura dei prezzi”.

Lufthansa è il colosso europeo delle compagnie aeree e include anche Swiss, Ita Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover e Air Dolomiti.

I 20 mila voli cancellati non toccano la programmazione delle altre aviolinee del gruppo, ma solo di CityLine.

La decisione dell’Ue sui rimborsi

Intanto l’Unione Europea ha deciso che il solo aumento dei prezzi non basta a giustificare il mancato risarcimento da parte delle compagnie aeree per la cancellazione dei voli.

Per Bruxelles è “la carenza di carburante” la sola “circostanze straordinaria” che può esonerare le compagnie dall’obbligo di compensazione per una tratta annullata.

Attualmente l’Ue ritiene che non siamo ancora a quel punto anche se resta alta l’attenzione sulle conseguenze potenzialmente “catastrofiche” di un blocco prolungato dello stretto di Hormuz.

Con un pacchetto di linee guida in arrivo a maggio, Bruxelles chiarirà a compagnie aeree e capitali i diritti dei passeggeri e gli obblighi di servizio pubblico in caso di eventuali carenze di carburante dovute alla crisi in Iran.