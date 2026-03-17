Guerra in Iran, capo della sicurezza Larijani e comandante dei Basij Soleimani uccisi da Israele: chi erano

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Il comandante della milizia Basij Gholamreza Soleimani e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana Ali Larijani sarebbero stati uccisi da Israele nel corso della guerra in Iran. La notizia è stata confermata dall’Idf, ma sui social è spuntata una nota attribuita a Larijani dopo il decesso.

Larijani e Soleimani uccisi da Israele nella guerra in Iran

Israele ha annunciato di aver ucciso il comandante dell’unità Basij Gholamreza Soleimani e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran Ali Larijani.

In una nota dell’esercito israeliano Idf si legge che l’eliminazione di Soleimani “si aggiunge alle decine di alti comandanti delle forze armate del regime terroristico iraniano uccisi durante l’operazione e infligge un altro duro colpo alle strutture di comando e controllo della sicurezza del regime”.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato in un messaggio riportato dai media di Israele l’uccisione di Larijani, dopo aver ricevuto un aggiornamento dall’esercito israeliano. Anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha commentato la morte di Larijani, dichiarando: “Gli Usa hanno imposto sanzioni contro Ali Larijani e hanno messo sulla sua testa una taglia di 10 milioni di dollari. Noi l’abbiamo fatto gratis”.

Chi era Gholamreza Soleimani e cos’è la milizia Basij

Gholamreza Soleimani, ucciso da Israele nella guerra in Iran, era il comandante della milizia Basij. Nato nel 1964 in Iran, Soleimani ha ricoperto ruoli di primo piano all’interno dell’apparato di sicurezza del Paese e, in base alle fonti internazionali, guidava i Basij da circa 6 anni.

La milizia Basij, parte dei Guardiani della Rivoluzione, è una milizia volontaria al servizio del regime, nota per il suo ruolo nella violenta repressione delle proteste interne in Iran. Si ritiene che i Basij siano responsabili della morte di diversi civili iraniani e, per questo motivo, Soleimani era stato inserito nella lista delle persone sanzionate dall’Unione Europea e dagli Usa.

ANSA

Chi era Ali Larijani

Ali Larijani era da agosto il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, nonché l’uomo ritenuto in controllo delle sorti politiche della Repubblica islamica. È proprio Larijani, infatti, che faceva dichiarazioni e dettava la linea da seguire. Non a caso, di lui il New York Times aveva scritto: “Praticamente sta governando il Paese”.

Ex comandante dei Guardiani della rivoluzione, nel corso degli anni era riuscito a svincolarsi dal profilo solo militare ampliando i suoi poteri a livello politico.

Dopo la conferma della sua morte da parte di Israele, i profili su X e Telegram di Ali Larijani hanno pubblicato una nota scritta a lui attribuita. Nel messaggio, che fa riferimento alla cerimonia funebre per alcuni soldati della Marina iraniana, si legge: “Il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell’Esercito della Repubblica Islamica nella struttura delle forze armate”.