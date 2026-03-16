Guerra in Iran, Cavo Dragone della Nato sugli "attacchi indiscriminati" anche contro l'Italia: allerta massima

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha definito “attacchi indiscriminati” i raid iraniani contro la base in Kuwait, sottolineando che l’Iran rappresenta una sfida alla sicurezza delle democrazie occidentali. La Nato ha innalzato i livelli di difesa missilistica, con particolare attenzione al Mediterraneo. L’Italia spinge per un’accelerazione sulla difesa comune europea e sulla sicurezza anti-droni.

Guerra in Iran, Cavo Dragone sugli attacchi alla base in Kuwait

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, segue “con grande attenzione quanto accaduto alla base di Ali Al Salem in Kuwait”. In un colloquio con il Corriere della Sera ha definito l’offensiva iraniana come “attacchi indiscriminati”, esprimendo al contempo “vicinanza ai militari italiani coinvolti” e “solidarietà ai Paesi della regione”.

Nonostante la gravità dell’azione, l’ammiraglio ha confermato che, in relazione all’attacco di ieri, “non si registrano feriti tra il personale”. L’alto ufficiale ha elogiato “la professionalità e la prontezza dei nostri militari che continuano a essere dimostrate anche in momenti di crisi”, ribadendo che l’Alleanza resta “solidale con tutti i Paesi e con il personale militare colpiti da questi attacchi”.

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L’allerta resta massima, dato che le minacce ai Paesi membri si sono già concretizzate in attacchi reali, come dimostrato dai droni neutralizzati a Cipro o dai missili intercettati in Turchia dagli apparati difensivi della Nato.

La difesa del Mediterraneo

Secondo Cavo Dragone “questa portata globale non è soltanto una questione di tecnologia militare ma politica. L’Occidente è in contrapposizione con l’Asse del Male, di cui l’Iran fa parte se non è addirittura il burattinaio, che costituisce una sfida alla nostra sicurezza, al nostro modello di vita, insomma, alle nostre democrazie”.

L’Alleanza è pronta a respingere qualsiasi minaccia “anche nel Mediterraneo”, considerato ormai un “fronte vitale per la sicurezza globale” dove transitano merci ed energia. Per questo motivo è stato aumentato il livello di guardia, una decisione confermata dal Saceur durante un vertice con i 32 capi di stato maggiore.

“Deve essere chiaro che non esiste una minaccia che l’Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare“, ha ribadito Cavo Dragone, sottolineando che la coesione dell’Alleanza è un dato “fuori discussione”.

Gli investimenti nella difesa

Il Saceur ha lanciato un appello a “mantenere la rotta e accelerare gli investimenti nella difesa“, un tema che l’Italia intende affrontare con urgenza.

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che per il prossimo Consiglio europeo “faremo anche il punto sullo stato di attuazione della tabella di marcia per la prontezza della difesa europea […] in particolare per quanto riguarda il piano di azione sui droni e sulla sicurezza anti-droni“.

Mentre la Nato non è direttamente coinvolta nelle operazioni belliche nel Golfo, i singoli partner possono agire autonomamente o in coalizioni internazionali. L’Unione Europea ha già confermato che le missioni navali Aspides e Atalanta rimarranno attive, con un previsto potenziamento della prima per garantire la protezione nel Mar Rosso.