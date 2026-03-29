Guerra in Iran, colpito un porto vicino allo stretto di Hormuz e il Pentagono prepara operazioni di terra

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Missili statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicina allo stretto di Hormuz, sul Golfo Persico, uccidendo cinque persone. Intanto il Washington Post riporta che il Pentagono si starebbe preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation.

L’attacco alla città vicina allo stretto di Hormuz

Cinque persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite nell’attacco israelo-americano alla città portuale di Bandar Pol, nella provincia di Hormozgan, sul Golfo Persico.

Intanto due potenti esplosioni hanno scosso il nord di Teheran nelle prime ore di domenica, secondo quanto riportato da un giornalista dell’AFP. Le esplosioni si sono verificate nella capitale iraniana mentre le difese aeree erano in funzione.

Nella notte Israele ha colpito “centri di comando mobili” del governo iraniano e impianti di produzione di armi a Teheran. Secondo un comunicato dall’esercito israeliano, nei giorni scorsi “il regime iraniano ha iniziato a trasferire i suoi centri di comando in unità mobili, dopo che la maggior parte di essi è stata attaccata dall’Idf nel corso dell’ultimo mese”.

ANSA

Intanto l’Iran ha chiesto scuse ufficiali degli Stati Uniti per gli attacchi recenti alle sue università, pena una rappresaglia sugli atenei americani e israeliani nella regione.

“Gli Stati Uniti hanno tempo fino alle 12 di lunedì 30 marzo, ora di Teheran, per condannare il bombardamento delle università iraniane”, si legge in un comunicato del comando centrale unificato riportato dalla tv di Stato. “Altrimenti, le università israeliane e americane in Medio Oriente saranno prese di mira”, si avverte.

L’operazione via terra del Pentagono

Il Washington Post riporta, citando alcune fonti, che il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation.

Le operazioni a terra non sarebbero un’invasione su larga scala, ma piuttosto incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria.

“È il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Missili contro gli Emirati Arabi Uniti

A un mese dall’inizio della guerra, Teheran ha intensificato gli attacchi nel Golfo. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha fatto sapere che il proprio sistema di difesa aerea sta rispondendo a missili e droni lanciati dall’Iran.

“I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno contrastando le minacce di missili e droni”, ha scritto il Ministero su X, aggiungendo che “i rumori uditi in tutto il Paese sono il risultato di operazioni di contrasto in corso”.

Il Kuwait è stato nuovamente preso di mira da “missili e droni ostili” ma si sta difendendo.

“Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente respingendo gli attacchi condotti da missili e droni ostili”, ha scritto lo Stato Maggiore kuwaitiano su X, specificando che “le esplosioni udite sono il risultato dell’intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea”.

L’Iran attende attacco Usa

Il Presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito che le forze armate iraniane sono in attesa di un’invasione di terra statunitense per punire i loro partner regionali.

Ghalibaf ha affermato inoltre che gli Stati Uniti parlano pubblicamente di negoziati, ma in realtà starebbero preparando un attacco di terra in segreto.