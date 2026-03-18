Guerra in Iran, dopo il bombardamento a South Pars i Pasdaran attaccano i siti petrolchimici del Golfo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ira di Teheran per la morte di Ali Larijani cresce a dismisura dopo il bombardamento israeliano al giacimento di gas di South Pars, che rischia di scatenare definitivamente una crisi energetica mondiale. I Pasdaran sono passati subito dalle minacce ai fatti dopo il raid di Tel Aviv sulla più grande riserva di gas naturale al mondo, attaccando il principale impianto Gnl del Qatar e promettendo ritorsioni anche contro i siti petrolchimici di Arabia Saudita ed Emirati Arabi. Un’escalation che porterebbe i prezzi di petrolio e gas a schizzare alle stelle.

L’attacco al giacimento di South Pars

La rappresaglia di Teheran è arrivata in risposta al bombardamento di Israele al giacimento iraniano South Pars, il più grande di gas naturale conosciuto al mondo, che costituisce circa il 70% delle forniture interne del Paese.

Tel Aviv ha colpito il sito off-shore, collegato con gasdotti sottomarini al polo costiero di Assaluyeh, dove la materia prima viene lavorata prima di essere immessa nella rete nazionale.

ANSA

In seguito all’attacco, sono arrivate immediatamente le minacce di rappresaglie da parte dell’Iran: “Questo crimine di guerra non resterà impunito e la risposta dell’Iran prenderà di mira le infrastrutture nemiche che in precedenza si ritenevano sicure”, è stata la dichiarazione riportata dall’agenzia Fars citando fonti dell’esercito iraniano.

Le minacce dell’Iran e l’attacco all’impianto di gas al Qatar

Il bombardamento di Israele a South Pars, con il coordinamento degli Usa, è stato però apertamente condannato anche da Qatar, Emirati Arabi e altri Paesi del Golfo, che hanno definito l’operazione “pericolosa e irresponsabile”.

Il governo dell’Oman ha dichiarato in una nota che l’attacco è una “pericolosa escalation” e una “minaccia diretta alla sicurezza e alle forniture energetiche della regione”.

Timori giustificati dagli avvisi di evacuazione emesse subito dopo dai Pasdaran verso alcuni degli impianti petrolifici dei Paesi del Golfo.

Le minacce delle guardie della rivoluzione si sono concretizzate subito dopo con l’attacco all’impianto di Ras Laffan, in Qatar, il sito di produzione di Gnl principale del Paese e il più grande al mondo.

La compagnia QatarEnergy ha comunicato che l’incendio che si è sviluppato in seguito all’attacco è stato controllato, ma nell’area sono stati registrati ingenti danni.

A causa della guerra in Iran, Doha ha completamente interrotto la produzione di gas naturale liquefatto e qualsiasi danno agli impianti potrebbe prolungare l’interruzione oltre maggio, minacciando di tenere fuori servizio un quinto della fornitura globale di Gnl.

I rischi per l’energia

Il giacimento iraniano di South Pars era già finito nel mirino di Israele e questo nuovo attacco conferma la strategia di Tel Aviv e Washington di cercare di stroncare la fornitura energetica di Teheran, per costringere il regime ad allentare la morsa sullo Stretto di Hormuz.

Le ripercussioni sul prezzo dell’energia a livello mondiale in seguito a questo attacco potrebbero essere però incontrollabili.

Il governatore del polo iraniano di Asaluyeh, Eskandar Pasalar, ha spiegato che “la sicurezza energetica nella regione ha raggiunto il punto zero” e che gli attacchi agli impianti iraniani significano che “l’oscillazione della guerra si è spostata” verso una “guerra economica su larga scala”.