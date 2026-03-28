Guerra in Iran durerà altre 2-4 settimane, Usa pronti a inviare 17mila soldati mentre Israele "è al collasso"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran durerà ancora dalle due alle quattro settimane. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato, Marco Rubio, durante una riunione del G7. Su Virgilio Notizie l’avevamo anticipato già subito dopo l’escalation: gli americani vogliono tirarsi fuori dal pantano mediorientale il più presto possibile, ma hanno bisogno di una vittoria da sbandierare in patria. Dopo aver realizzato l’elevata improbabilità dell’obiettivo del cambio di regime, Washington ora è pronta a inviare altri 10mila militari nel Golfo per un totale di 17mila. Nel frattempo le difficoltà di Israele si fanno sempre più gravi, nonostante si sforzi di proseguire la campagna bellica totale contro i satelliti iraniani.

L’operazione Usa tra piani di guerra e propaganda

Ormai lo abbiamo imparato tristemente bene: la guerra produce tanta nebbia. Le parti coinvolte propongono tanta propaganda che impedisce di vedere la realtà del conflitto. Stati Uniti compresi.

Dopo aver annunciato la fine della Repubblica Islamica e del regime, che invece sono ancora prevedibilmente in piedi, l’amministrazione Trump è consapevole di aver mostrato la stessa debolezza che portò alla sconfitta strategica in Afghanistan e Iraq.

ANSA

Ciononostante Washington si dice pronta a commettere quegli stessi errori, impiegando altre risorse umane e materiali nel quadrante mediorientale senza obiettivi chiari e soprattutto utili a ridisegnare il Medio Oriente, come vorrebbe l’alleato israeliano.

Da qui l’annuncio di voler inviare altri 10mila soldati statunitensi nell’area, portando il totale a oltre 17mila. Mentre al contempo si parla di “negoziati” con Teheran che già avevamo bollato come “finti” prima che cominciassero.

Un numero di uomini non sufficiente per un’invasione di terra, presupposto necessario per un cambio di regime, ma idealmente bastante per l’occupazione di parte del territorio iraniano. Con l’intento di sequestrare le scorte di uranio e prendere il controllo dell’isola di Kharg.

Istruito dagli apparati sull’estrema difficoltà dell’operazione, Donald Trump non ha però ordinato il dispiegamento di truppe da terra, preferendo per il momento la via diplomatica nonostante i proclami mediatici.

Quanto durerà ancora la guerra in Iran

Rubio ha detto che la guerra durerà ancora dalle due alle quattro settimane. Perché questo intervallo di tempo? Gli Usa hanno bisogno di poter dire agli americani e agli arabi di aver raggiunto almeno un obiettivo contro l’Iran: la caduta del regime, l’annientamento del sistema balistico, la distruzione del programma nucleare, la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Intanto però stanno finendo gli intercettori missilistici e stanno spostando armamenti e uomini dal quadrante per loro molto più strategico dell’Indopacifico, in cui devono necessariamente mantenere il contenimento marittimo della Cina.

Per questo motivo, Marco Rubio ha posto l’accento sull’obiettivo maggiormente probabile: un accordo con Teheran sullo Stretto di Hormuz. I negoziati tra i due imperi esistono e proseguono lontani dalle telecamere, come in ogni guerra della storia. Funziona così, da sempre.

Al netto della propaganda e delle uscite di Trump da una parte e degli ayatollah dall’altra, nelle parole di Rubio c’è l’indizio della stanchezza americana. Parla di “sfida immediata del dopoguerra”, ponendo l’accento già sulle garanzie per mantenere Hormuz aperto alla libera navigazione.

“L’Iran potrebbe istituire un pedaggio sullo stretto, un atto che potrebbe causare significativi danni economici a molte nazioni in tutto il mondo”, ha affermato. Confermando l’urgenza statunitense di accreditarsi nuovamente agli occhi come i difensori della globalizzazione da loro stessi creata.

Scudi aerei esausti e affanno militare, le difficoltà di Israele

In tre anni e mezzo di guerra Israele non è riuscito a sconfiggere neanche uno degli agenti di prossimità che combattono per conto dell’Iran. Ha fortemente indebolito Hamas nella Striscia di Gaza, sta combattendo con fatica contro Hezbollah in Libano ed è tornata a essere attaccato dagli Houthi yemeniti.

I ribelli di Sana’a hanno infatti lanciato il primo missile contro lo Stato ebraico dall’inizio del conflitto. La rete di alleanze iraniana è sicuramente in profonda crisi, ma in questo momento ha percepito la debolezza degli avversari, Usa inclusi. E hanno dunque rilanciato colpendo da più fronti.

Gli intercettori missilistici e le difese aeree israeliane appaiono decisamente in difficoltà. Non è un caso che, se si osserva la parabola di droni e vettori iraniani nelle ultime due settimane, il mirino si sia spostato quasi esclusivamente sullo Stato ebraico e sempre meno su obiettivi civili ed energetici dei Paesi del Golfo.

Segnale della volontà dell’Iran di mostrarsi aperto a una riconciliazione pratica per ristabilire i traffici in Medio Oriente, ma anche di approfittare del momento di debolezza del grande rivale strategico.