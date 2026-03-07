Guerra in Iran, caos all'aeroporto di Dubai prima chiuso e poi riaperto: l'annuncio di Emirates sui voli

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’aeroporto di Dubai è stato chiuso e poi di nuovo riaperto. Nell’ambito dell’escalation in Medioriente a seguito degli attacchi di Usa e Israele in Iran, e dei contrattacchi di Teheran, i cieli sui Paesi del Golfo continuano a non essere sicuri. La compagnia Emirates ha prima annunciato la sospensione dei voli da e per Dubai fino a nuovo ordine, poi ha comunicato la ripresa dei voli e delle operazioni dopo l’interruzione dovuta all’intercettazione di un drone: “Emirates continua a monitorare la situazione e adatterà di conseguenza il suo programma operativo”, si legge in una nota.

Guerra in Iran, chiuso e riaperto l’aeroporto di Dubai

L’esercito iraniano ha confermato di aver lanciato una ondata di attacchi con droni contro Israele e contro basi americane negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait.

Vicino all’aeroporto di Dubai è stata sentita una forte esplosione e si è vista una nube di fumo nero. Per questo l’aeroporto, che è uno dei più trafficati al mondo, era stato chiuso nelle prime ore della mattina.

Dall’inizio della settimana erano ripresi in modo limitato i voli dall’aeroporto di Dubai ma l’escalation della guerra in Iran delle ultime ore ha portato a un nuova chiusura temporanea, seguita da una nuova riapertura.

L’annuncio di Emirates sui voli da e per Dubai

Nella mattinata di sabato 7 marzo la compagnia aerea Emirates ha prima annunciato di aver sospeso tutti i voli da e per Dubai fino a nuovo avviso.

“Tutti i voli da e per Dubai sono sospesi fino a nuovo avviso. Si prega di non recarsi in aeroporto“, si leggeva in una nota pubblicata dalla compagnia.

“La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa”, ha aggiunto la Emirates.

Il nuovo annuncio: “Operazioni riprese”

La stessa Emirates ha poi annunciato che riprenderà i voli da Dubai, dopo la breve interruzione dovuta all’intercettazione di un drone.

A comunicarlo è stata sempre la compagnia emiratina: “Emirates riprende le operazioni. I passeggeri che hanno confermato la prenotazione per i voli di questo pomeriggio potranno recarsi in aeroporto”.

“Questo vale anche per i clienti in transito a Dubai, se anche il loro volo in coincidenza è operativo. Emirates continua a monitorare la situazione e adatterà di conseguenza il suo programma operativo”, viene specificato nella nota.

Voli e scali a Dubai, cosa succede

Lo spazio aereo su Dubai era stato parzialmente riaperto solo negli ultimi giorni e la stessa Emirates aveva annunciato un programma di voli ridotto.

Giovedì 5 marzo Emirates aveva trasportato circa 30mila passeggeri in partenza da Dubai.

Entro il 7 marzo avrebbero dovuto essere operativi 106 voli Emirates giornalieri di andata e ritorno verso 83 destinazioni, coprendo quasi il 60% della rete.

Aeroporto di nuovo chiuso “per sicurezza”

Nella mattina di sabato 7 marzo, a causa dell’intensificarsi di raid, missili e contrattacchi, era arrivato il nuovo annuncio di chiusura:

“Per la sicurezza di passeggeri, personale aeroportuale e degli equipaggi delle compagnie aeree, le operazioni all’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) sono state temporaneamente sospese”, ha scritto su X l’Ufficio Media di Dubai.

Il governo di Dubai aveva confermato, sempre tramite X, un “piccolo incidente” nei pressi dell’aeroporto “derivante dalla caduta di detriti dopo un’intercettazione”.

La situazione dunque resta caotica e in continua evoluzione al fine di garantire la massima sicurezza di passeggeri ed equipaggi. I voli possono dunque subire variazioni anche all’ultimo momento e per questo si consiglia a chi ne ha già prenotato uno di mantenersi aggiornato e in contatto con le agenzie, compagnie e aeroporti.