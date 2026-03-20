Guerra in Iran, ex Roma Sardar Azmoun espulso dalla nazionale per "slealtà al governo": la foto è un caso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ex calciatore della Roma Sardar Azmoun espulso dalla nazionale dell’Iran. L’attaccante, uno dei migliori della rappresentativa di calcio del suo Paese, è stato allontanato dalla squadra per delle foto su Instagram con il governatore di Dubai. Immagini successivamente rimosse dal profilo, ma considerate comunque da Teheran come “atto di slealtà” nei confronti del regime. Il 31enne, inoltre, sarebbe anche destinatario di un ordine di sequestro dei suoi beni.

Il post su Instagram

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars, legata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (CRIS), che ha citato “una fonte informata all’interno della nazionale”, Azmoun sarebbe stato espulso dalla sua nazionale per aver pubblicato le foto di un incontro con il governatore di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Immagini che avrebbero irritato nuovi leader dell’Iran, in guerra contro gli Emirati Arabi Uniti e gli altri Paesi del golfo come rappresaglia per l’offensiva lanciata da Israele e Usa con l’obiettivo di azzerare i vertici del regime.

ANSA

L’allontanamento di Sardar Azmoun

Nonostante l’attaccante abbia poi rimosso il post dal suo profilo Instagram, il commentatore sportivo Mohammad Misaghi ha definito la pubblicazione delle foto come un atto di slealtà.

“È un peccato che tu non abbia abbastanza buon senso per capire quale tipo di comportamento sia appropriato in un dato momento”, ha affermato il volto della Tv iraniana rivolgendosi al giocatore.

“Non dovremmo usare mezzi termini con queste persone – ha aggiunto Misaghi – Bisogna dire loro che non sono degne di indossare la maglia della nazionale. Non abbiamo pazienza per questo comportamento capriccioso e infantile. I giocatori della nazionale dovrebbero essere persone che cantano con orgoglio l’inno nazionale e meritano di indossare la maglia dell’Iran”. Forse ti può interessare Trump valuta l'invio di migliaia di soldati in Iran e il Pentagono chiede 200 miliardi per la guerra Washington valuta l'intervento con militari nello Stretto di Hormuz o addirittura un'invasione di terra. Ma dietro ci sono altre esigenze. Uno sguardo interno agli Usa

Secondo il canale Novad News, nella giornata del 19 marzo, è stato emesso contro Azmoun, l’altro attaccante iraniano Mehdi Ghayedi e l’ex nazionale Soroush Rafiei, un ordine per il sequestro dei beni.

Il precedente

Il 31enne si è schierato politicamente in altre circostanze relative alle vicende che hanno tormentato negli ultimi anni il suo Paese, come nel caso del sostegno manifestato alla proteste delle donne iraniane nel 2022: “Noi calciatori non possiamo esprimerci prima della fine di questo ritiro per via del regolamento interno della Nazionale, ma personalmente non sono più in grado di tollerare il silenzio” aveva scritto sui social alla vigilia della Coppa del Mondo in Qatar.

“La punizione può essere che mi escludano dalla squadra, ma è un piccolo prezzo da pagare, un sacrificio che farei anche per una sola ciocca di capelli di una donna iraniana. Vergognatevi per la facilità con cui uccidete le persone. Lunga vita alle donne iraniane” era stato il post di Azmoun pubblicato sul suo profilo, da cui, poco dopo, erano stati fatti sparire tutti i contenuti.

Durante gli attacchi missilistici di Israele che avevano colpito l’Iran a giugno 2025, il calciatore aveva affittato un intero hotel nella sua città natale, Gonbad-e Kavus, per accogliere gratuitamente le famiglie sfollate a causa dei bombardamenti.

Chi è l’attaccante ex Roma

Azmoun è considerato tra i migliori giocatori del calcio iraniano e con 57 gol in 91 presenze rappresenta il secondo marcatore della storia della sua nazionale (dietro Ali Daei con 109 reti su 149 gettoni).

Con i suoi gol, l’attaccante ha contribuito alla qualificazione dell’Iran ai prossimi Mondiali in programma tra giugno e luglio in Stati Uniti, Canada e Messico. Evento al quale, alla luce del conflitto in corso contro gli Usa, la rappresentativa potrebbe non partecipare.

Il calciatore attualmente in forza al Shabab Al-Ahli, club militante nella lega degli Emirati Arabi Uniti, ha alle spalle una lunga carriera in Europa, soprattutto con la maglia dello Zenit di San Pietroburgo (79 presenze e 52 gol) e nel Bayer Leverkusen.

Azmoun è passato anche in Serie A nelle file della Roma, squadra con cui ha giocato 23 partite segnando tre reti.