Guerra in Iran, gli USA hanno attaccato l'isola di Kharg, da cui passa il 90% del petrolio iraniano

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Gli Usa hanno attaccato l’isola di Kharg, in Iran, su cui si trovano i terminal petroliferi che smistano il 90% del petrolio iraniano. I bombardamenti avrebbero raggiunto solo le installazioni militari e non le infrastrutture per l’esportazione del petrolio. Trump ha annunciato che “l’Iran è stato sconfitto”, mentre un drone ha colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad.

Colpita l’isola di Kharg, Trump esulta

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo gli Stati Uniti hanno bombardato le installazioni militari presenti sull’isola iraniana di Kharg, terminal fondamentale per l’esportazione di petrolio.

Secondo quanto scritto dal presidente statunitense Donald Trump sul proprio social Truth, l’attacco avrebbe distrutto “ogni obiettivo militare” sull’isola. Trump ha anche dichiarato che l’Iran sarebbe “stato sconfitto”.

ANSA

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha scritto che sono stati colpiti una base navale, la torre di controllo dell’aeroporto, un hangar navale e un sistema di difesa aerea, senza specificare l’entità dei danni riportati.

Perché Kharg è importante

Kharg è una piccola isola nel nord del Golfo Persico, che si estende per circa 20 chilometri quadrati, circa un quarto dell’isola di Pantelleria per fare un paragone.

Nonostante le dimensioni, dai terminali presenti su quest’isola passa il 90% del petrolio iraniano esportato all’estero. I fondali attorno all’isola sono infatti molto profondi e permettono alle grandi petroliere di avvicinarsi senza problemi.

L’Iran ha sempre considerato l’isola di Kharg un obiettivo sensibile e una “linea rossa” nella guerra. L’attacco statunitense potrebbe causare ritorsioni, anche se sembra che i terminali petroliferi siano rimasti intatti.

La ritorsione dell’Iran

A seguito dell’attacco statunitense, l’esercito iraniano ha subito minacciato di “ridurre in cenere” le infrastrutture petrolifere dei Paesi che collaborano con gli Usa in Medio Oriente.

Il portavoce del quartier generale di Khatam al-Anbiya ha dichiarato ai media: “Tutte le installazioni petrolifere, economiche ed energetiche appartenenti alle compagnie della regione che sono in parte di proprietà degli Usa o che collaborano con gli Usa saranno immediatamente distrutte e ridotte in cenere“.

Nel frattempo un drone avrebbe colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad, notizia resa nota dall’agenzia di stampa France Press e poi confermata dalle forze di sicurezza dell’Iraq. Nell’attacco sarebbero morte due persone.