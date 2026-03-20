Guerra in Iran, il regime minaccia l'Occidente e annuncia che "da oggi nessuna meta turistica è più sicura”

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L’Iran minaccia tutto l’Occidente. Il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha avvisato che il Paese è pronto a colpire tutti gli Stati considerati nemici. Poi ha lanciato la minaccia: “D’ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri”. La guerra sta subendo un’escalation che allontana i negoziati.

La minaccia dell’Iran all’Occidente

“Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi”, queste le parole del generale Abolfazl Shekarchi, secondo quanto riporta un post su X dell’agenzia Isna in farsi.

Il portavoce delle forze armate iraniane ha poi messo in guardia l’Occidente che “d’ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici”.

ANSA

I timori di attacchi terroristici

La minaccia che arriva dall’Iran fa tornare la paura di attacchi terroristici anche in Europa. Seppur non direttamente coinvolti con la guerra in Iran, è possibile che Teheran consideri nemici anche i Paesi che ospitano basi Nato o abbiano una buona relazione con gli Usa e Israele.

Nel gruppo di quelli che potrebbero essere descritti come “amici dei nemici” dell’Iran, ci sarebbe anche l’Italia. Il Bel Paese si è opposto a un intervento diretto nella guerra, ma ospita basi Usa e ha ottimi rapporti con Trump e Netanyahu.

Una conferma sul fatto che l’Italia rientri tra i nemici è data dalla partecipazione della nostra nazione al piano di sei Paesi, annunciato da Londra, per contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, chiuso di fatto dall’Iran a causa della guerra.

Il leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone, in una dichiarazione congiunta diffusa da Downing Street, hanno espresso la “disponibilità” a “contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto” accogliendo “con favore l’impegno delle nazioni che si stanno impegnando nella pianificazione preparatoria”.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha replicato che gli alleati degli Stati Uniti che dovessero sostenere Washington in un’eventuale operazione volta a riaprire lo Stretto di Hormuz potrebbero essere considerati “complici” di crimini di guerra.

Secondo il capo della diplomazia di Teheran, qualsiasi Paese che decidesse di partecipare a un intervento per forzare il blocco imposto dall’Iran si renderebbe corresponsabile di un’aggressione militare e delle sue conseguenze.

La richiesta dell’Occidente all’Iran

Nella nota firmata dai 6 Paesi sono stati condannati “con la massima fermezza i recenti attacchi dell’Iran contro navi mercantili disarmate nel Golfo, gli attacchi contro infrastrutture civili, tra cui impianti petroliferi e del gas, e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz “.

I firmatari del piano hanno espresso “profonda preoccupazione” per l’escalation del conflitto e hanno chiesto all’Iran “di cessare immediatamente le sue minacce, la posa di mine, gli attacchi con droni e missili e altri tentativi di bloccare lo Stretto alla navigazione commerciale, e di conformarsi alla Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”.

I funzionari iraniani invece sarebbero diventati riluttanti a discutere la riapertura dello Stretto di Hormuz.