Guerra in Iran, Meloni preoccupata tra rischio attentati e basi Usa in Italia: "Conseguenze imprevedibili"

L’escalation crescente della guerra tra Iran e Israele-Usa preoccupa anche l’Italia. A dirlo è la premier Giorgia Meloni, toccando vari temi che vanno dall’allerta terrorismo all’utilizzo delle basi americane nel nostro Paese, passando per gli aiuti da inviare ai Paesi del Golfo Persico. La presidente del Consiglio sottolinea i timori crescenti per un conflitto dalle “conseguenze imprevedibili”, ma per le quali l’Italia si sta attrezzando a dovere.

Meloni: “Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

Parlando a Rtl 102.5, la leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato che l’Italia non ha ricevuto alcuna richiesta dagli Usa sull’utilizzo offensivo delle basi militari del nostro Paese.

“Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”, ha affermato. “L’Italia può fare la differenza nella pace e nella stabilizzazione del Medio Oriente”.

L’utilizzo delle basi americane in Italia

Su questo punto il discorso di Giorgia Meloni si è concentrato sulle condizioni di utilizzo delle basi americane situate in territorio italiano.

“Tutti si stanno attenendo a ciò che prevedono gli accordi bilaterali, come mostrato anche dalla Spagna“. La premier ha citato i trattati del 1954 stipulati con gli americani e i successivi aggiornamenti, che impongono vincoli tecnici all’utilizzo delle basi per finalità di attacco in altri teatri.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, si tratta di strutture in tutto e per tutto statunitensi. L’ultima parola e la gestione strategica spettano dunque a Washington, fermo restando il passaggio di consultazione col governo italiano in caso di attività cinetiche (ossia offensive) e non soltanto di monitoraggio e logistica.

In caso di concessione italiana agli Usa di un utilizzo più estero “ci confronteremo col Parlamento”, ha osservato la premier. Storicamente e anche nel caso iraniano, il nostro Paese è sempre stato chiamato per supporto di monitoraggio e logistico.

Gli aiuti ai Paesi del Golfo saranno militari

Come avevamo anticipato, l’Italia assieme a Germania, Francia e Regno Unito ha intenzione di inviare ai Paesi del Golfo aiuti di tipo militare. E cioè armamenti e sistemi di difesa aerea Samp-T, su impulso degli egemoni statunitensi.

“Non solo perché sono nazioni amiche, ma perché in quell’area si trovano decine di migliaia di italiani, tra cui duemila militari che vogliamo e dobbiamo proteggere”, ha osservato Meloni.

Il rischio terrorismo in Italia

Dopo il report dell’intelligence sull’aumento del rischio terroristico in Italia, la presidente del Consiglio ha ribadito che sugli attentati legati al fondamentalismo islamico non si deve mai abbassare la guardia.

“È un fenomeno che utilizza anche attori solitari, ma sono totalmente mobilitati in maniera permanente tutti i servizi di sicurezza”. Il ministro Piantedosi ha già convocato il Comitato nazionale su Ordine e Sicurezza e gli organi antiterrorismo si riuniscono a ritmo cadenzato.

“La guardia resterà altissima, soprattutto in un frangente come quello attuale”, ha chiosato Meloni.