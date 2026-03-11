Guerra in Iran, Meloni provoca il Pd alla Camera sui bombardamenti che "se li fa presidente Usa dem va bene"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La guerra in Iran fomenta lo scontro politico fra Meloni e l’opposizione: alla Camera la premier ha risposto duramente in particolare al Pd, che le chiedeva di assumere una posizione netta nei confronti dell’attacco Usa-Israele. Nel suo intervento, Meloni ha accusato il centrosinistra di applicare un doppio standard quando si parla di interventi militari e diritto internazionale. In sintesi, secondo il ragionamento della premier, per il Pd le bombe democratiche vanno bene, mentre quelle repubblicane no.

Guerra in Iran, Giorgia Meloni alla Camera

Nella giornata di mercoledì 11 marzo la presidente del Consiglio ha parlato prima al Senato e poi alla Camera alla vigilia del Consiglio europeo.

“Francamente non condivido questo strabismo. Non credo che il tema del diritto internazionale si possa risolvere stabilendo che un attacco unilaterale, un bombardamento e la rimozione di un dittatore vanno bene quando a capo degli Stati Uniti c’è un governo democratico e non vanno più bene quando a capo degli Stati Uniti c’è un governo repubblicano“, ha punto Meloni.

ANSA

Poco prima, alle opposizioni che le chiedevano di assumere una posizione netta in stile “o con gli Usa o contro gli Usa”, la premier aveva replicato evidenziando i difficili equilibri in tema di politica internazionale.

La posizione di Meloni

“Sappiamo che la tentazione di esportare con la forza la democrazia, nonché il modello valoriale occidentale basato sulla libertà e sul rispetto della dignità umana è da molti anni argomento di dibattito. Io personalmente ho detto in molte occasioni che non ne sono mai stata una fervida sostenitrice, ma chiaramente è un dilemma molto complesso”, ha argomentato la premier.

“Da una parte c’è il rischio di dar vita a un atto di arroganza tipica di una visione, se vogliamo, eurocentrica del mondo. Dall’altra parte ci è il dubbio se sia giusto rimanere inermi di fronte al massacro di innocenti, quando si avrebbe la possibilità di agire, ha aggiunto.

Meloni e le bombe occidentali

Poi, citando alcuni esponenti del Pd, e in particolare De Luca e Braga, la premier ha tirato in ballo alcuni drammatici precedenti.

“Scusate – ha detto – viva gli americani che liberano l’Europa dal nazifascismo, ma no agli americani che liberano dalla dittatura altri popoli in altre parti del mondo”.

“Viva – ha aggiunto Meloni – i bombardamenti degli Stati Uniti di Bill Clinton alla Serbia per fermare i massacri di civili in Kosovo. Viva la partecipazione italiana a quei bombardamenti senza passare dal Parlamento della Repubblica Italiana, ma no agli interventi militari per fermare i massacri in Iran o in altre parti del mondo”.

E ancora: “Viva gli attacchi americani sotto Obama in Libia per rimuovere l’impresentabile dittatore Gheddafi, ma no a rimuovere il presentabilissimo dittatore Maduro“. Infine l’affondo: “Francamente non condivido questo strabismo”.