Guerra in Iran, missile colpisce la base italiana a Erbil in Iraq. Crosetto rassicura: "Stanno tutti bene"

È stata colpita da un missile la base militare italiana di Erbil, in Iraq. L’allarme è scattato nella tarda serata dell’11 marzo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto sapere che non ci sono vittime o feriti tra il personale: “Stanno tutti bene”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato l’attacco e spiegato come si muoverà il governo: prima si valuterà “bene quello che è accaduto, poi decideremo gli atti da compiere”.

Colpita da un missile la base italiana a Erbil

Un missile, probabilmente iraniano, ha colpito la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno.

A darne notizia nella tarda serata di ieri, 11 marzo, è stato il deputato di Avs Angelo Bonelli a Realpolitik su Rete4, leggendo un messaggio, appena arrivato, del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale da parte dello stesso Crosetto, che ha spiegato di aver parlato con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base in Iraq.

Non ci sono feriti tra il personale della base, “stanno tutti bene”, ha assicurato.

Guerra in Iran, l’attacco alla base italiana in Iraq

Sull’attacco sono in corso le indagini, al momento non è chiaro se l’attacco sia partito dall’Iran o da milizie filo iraniane presenti nella regione.

Da chiarire anche se il bersaglio del missile fosse proprio il contingente italiano oppure altre strutture vicine.

Nel comprensorio di Erbil sono infatti presenti basi di diversi Paesi, tra cui degli Stati Uniti, bersaglio principale in questi giorni della rappresaglia iraniana.

Nella struttura di Erbil ci sono attualmente circa 120 italiani. La base, sorta durante la guerra all’Isis, si occupa principalmente di addestrare le forze locali curde.

Tajani condanna l’attacco

“Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil”, ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria”.

Il vicepremier è poi intervenuto a Realpolitik, affermando che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata subito informata dell’attacco.

“La base italiana a Erbil – ha spiegato – è una base all’interno di un comprensorio che comprende altre basi di altri paesi, non sappiamo se era diretto contro gli italiani o contro quell’insediamento in generale”.

Il ministro ha detto che l’origine del missile, e le conseguenze che ne derivano, non è ancora chiaro, certo è che “sappiamo che quella parte di Kurdistan è sotto attacco, la situazione è pericolosa“.

E sull’eventuale reazione italiana: “Intanto valutiamo bene quello che è accaduto, poi decideremo gli atti da compiere”.