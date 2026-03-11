Guerra in Iran, Mojtaba Khamenei ferito in un tentativo di assassinio di Israele: portato in un luogo sicuro

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasto ferito alle gambe, durante un tentativo di assassinio di Israele. Il leader si troverebbe in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate. Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha confermato che il nuovo leader è salvo.

Mojtaba Khamenei è ferito

La notizia del ferimento di Mojtaba Khamenei è stata diffusa dal New York Times, citando fonti iraniane. L’informazione è poi stata subito rilanciata dai media israeliani.

Le fonti iraniane citate dal Nyt hanno affermato che si teme che qualsiasi comunicazione con il mondo esterno possa rivelare la posizione del leader, mettendolo quindi in pericolo.

A confermare che la Guida Suprema è salva è stato Yousef Pezeshkian che sul suo canale Telegram ha scritto: “Ho saputo dell’infortunio del leader e ho contattato alcuni amici che avevano contatti e mi hanno detto che sta bene e che non ci sono problemi”.

Dove si troverebbe Mojtaba Khamenei

Sebbene le autorità abbiano mantenuto il silenzio sulla questione e non abbiano spiegato perché il leader iraniano non abbia tenuto alcun discorso, come è consuetudine, dopo la sua elezione a Guida Suprema alcuni giorni fa, notizie non ufficiali circolate sui social media negli ultimi giorni hanno affermato che Khamenei è stato ricoverato al Sina Hospital, con gravi ferite alla gamba e all’addome.

L’uomo sarebbe stato compito durante gli attacchi USA-Israele del 28 febbraio, quando sono stati uccisi il leader Ali Khamenei (suo padre), e alcuni altri membri della famiglia.

Lo affermano due fonti militari israeliane che hanno dichiarato che l’apparato di sicurezza di Tel Aviv ritiene che Mojtaba sia rimasto ferito alla gamba già il primo giorno della guerra in Iran.

L’obiettivo della guerra in Iran

La testata israeliana Kan News ha scritto che una fonte della sicurezza ha sostenuto che l’obiettivo più probabile del conflitto contro Iran ed Hezbollah non sia quello di sostituire il regime degli ayatollah, ma piuttosto di “cambiare l’equilibrio della minaccia e ridurre la capacità di danneggiare Israele”.

L’obiettivo strategico più probabile “non è la ‘vittoria totale‘ o il rovesciamento del regime, ma piuttosto modificare l’equilibrio della minaccia in modo da ridurre la capacità di colpire Israele nel breve e medio termine”, ha affermato la fonte.

Per raggiungere lo scopo, Usa e Israele punterebbero a ridurre significativamente le capacità militari dell’Iran, con il danneggiamento dei sistemi missilistici e delle infrastrutture di produzione di armi, e a indebolire Hezbollah in Libano.

“L’eliminazione della minaccia dal confine settentrionale di Israele” e la creazione di un deterrente “a lungo termine”, sarebbe il bersaglio da raggiungere con gli attacchi.

La fonte citata da Kan News ha affermato che “bisogna trasmettere un messaggio chiaro all’Iran e ai suoi alleati: qualsiasi attacco a Israele avrà un prezzo elevato“, così da impedire una nuova escalation nel prossimo futuro.

Quando potrebbe finire la guerra

Riguardo alla fine della guerra, la fonte ritiene che ciò avverrà “quando la minaccia sarà sufficientemente ridotta da consentire un ritorno alla normalità, o quando verrà raggiunto un accordo internazionale o un cessate il fuoco”.

Attualmente non esisterebbe ancora una tempistica chiara o un criterio univoco. “Si tratta di un obiettivo dinamico – ha specificato la fonte – strategico e misurato in termini di rischio e minaccia. Ma non di una ‘vittoria totale’. Pertanto, la questione di quando e come porre fine alla guerra è ancora in sospeso”.