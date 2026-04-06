Guerra in Iran, perché Teheran ha rifiutato la tregua e proposto un piano in 10 punti a Donald Trump
Guerra in Iran: Teheran dice no al cessate il fuoco e propone un piano in 10 punti. Raid Idf su Teheran, mentre scade l'ultimatum di Donald Trump
Nonostante i tentativi di mediazione internazionale, il 6 aprile governo di Teheran ha ufficialmente respinto la proposta di un cessate il fuoco di 45 giorni. Attraverso l’agenzia Irna, l’Iran ha chiarito di non essere interessato a una tregua temporanea della guerra, ma di puntare a una “soluzione permanente” che ponga fine alle ostilità nel rispetto delle proprie condizioni di sicurezza.
- Guerra in Iran: cosa chiede Teheran
- Il raid dell'Idf: perché sono stati colpiti gli aeroporti
- Quando scade l'ultimatum di Trump
Guerra in Iran: cosa chiede Teheran
Come riporta il Corriere della Sera, la controproposta iraniana, consegnata ai mediatori del Pakistan, si articola in 10 punti chiave. Tra le richieste principali figurano:
- La revoca immediata delle sanzioni economiche.
- Un protocollo internazionale per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.
- L’impegno per la ricostruzione delle aree colpite e la fine permanente dei conflitti regionali.
Mentre la diplomazia cerca faticosamente un varco, sul campo la situazione resta drammatica.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la volontà di proseguire l’offensiva “fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi”, confermando l’uccisione di Majid Khadami, capo dell’intelligence dei Pasdaran, e di Asghar Bakri, alto comandante della Forza Quds.
Il raid dell’Idf: perché sono stati colpiti gli aeroporti
Nelle ultime ore, le forze dell’Idf hanno completato una vasta ondata di attacchi aerei contro infrastrutture strategiche a Teheran e in altre regioni del Paese.
Sotto tiro sono finiti tre aeroporti della capitale (Bahram, Mehrabad e Azmayesh), considerati centri nevralgici per il finanziamento dei gruppi affiliati al regime.
In risposta, il comando centrale iraniano ha minacciato ritorsioni “devastanti ed esponenziali” contro gli interessi nemici nell’intera regione qualora i raid dovessero colpire obiettivi civili.
Quando scade l’ultimatum di Trump
In questo scenario di guerra aperta, cresce l’attesa per la conferenza stampa di Donald Trump prevista per le ore 19:00 italiane.
Il Presidente degli Stati Uniti parlerà del salvataggio del colonnello pilota americano recuperato ieri dopo 36 ore dal suo abbattimento.
Resta però il nodo dell’ultimatum fissato dalla Casa Bianca: Trump ha dato tempo a Teheran fino alle ore 20:00 di martedì 7 aprile per accettare un accordo, minacciando altrimenti di “scatenare l’inferno”.
Da parte sua, il governo iraniano ha replicato duramente, accusando il tycoon di trascinare gli USA in una spirale di violenza senza ritorno.