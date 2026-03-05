Guerra in Iran, secondo Trita Parsi "sarà lunga e con perdite enormi, il piano di Trump è fallito dopo 48 ore"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il politologo iraniano Trita Parsi sostiene che Donald Trump abbia perso il controllo della guerra in Iran e che l’obiettivo originale fosse quello di concludere il conflitto in 48 ore. L’idea sarebbe stata quella di causare il crollo della Repubblica Islamica con l’uccisione della Guida Suprema, Alì Khamenei.

“Trump ha perso il controllo della guerra”

Il politologo Trita Parsi sostiene che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non sia più in controllo del conflitto con l’Iran. Lo ha dichiarato in un’analisi inviata all’agenzia di stampa Adnkronos.

Parsi, nato in Iran ma cresciuto e formatosi tra Svezia e gli Usa, è tra i principali sostenitori di un avvicinamento dell’Iran all’Occidente, si oppone alla Repubblica Islamica e ha fondato, per questi scopi, il National Iranian American Council.

Nell’analisi, Parsi spiega: “Quella che doveva essere una campagna aerea di 48 ore si sta rapidamente trasformando in un’invasione terrestre con truppe statunitensi in campo”. Anche l’idea di un’operazione di terra guidata dai curdi-iraniani viene definita da Parsi “sconvolgente”.

L’obiettivo dell’attacco statunitense

Secondo quanto raccolto dal politologo, gli Usa speravano in un conflitto rapido. La morte di Ali Khamenei avrebbe dovuto causare il crollo della Repubblica Islamica e la guerra si sarebbe chiusa in 48 ore.

Questa idea si sarebbe basata su un’analisi errata della debolezza dell’Iran. L’economia del Paese è effettivamente in estrema difficoltà, ma le sue istituzioni, nonostante le grandi proteste dei mesi scorsi, sono ancora molto solide.

Parsi afferma che “lunedì mattina, prima dell’apertura dei mercati, la guerra avrebbe dovuto essere finita e Trump si sarebbe crogiolato in un’altra gloriosa vittoria, dimostrando che gli scettici si sbagliavano. Ma non si è verificata alcuna implosione del genere. Né vediamo segnali che la prevedano a breve termine”.

La strategia dell’Iran

A questo punto, secondo l’analisi di Parsi, la situazione sarebbe profondamente cambiata. Il tempo sarebbe diventato un elemento a favore dell’Iran, che ritiene di poter reggere il conflitto molto più a lungo degli Usa.

Trump è quindi intrappolato. Non può ritirarsi dalla guerra senza aver ottenuto nulla, perché sarebbe una sconfitta. Non può però nemmeno continuare il conflitto, impopolare in patria, fino alla campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, che si terranno a inizio novembre.

Parsi ha anche accostato questa operazione alla seconda Guerra del Golfo: “A titolo di paragone, il piano A di George W. Bush in Iraq ha iniziato a sgretolarsi solo nell’agosto 2003, cinque mesi dopo l’inizio della guerra” scrive nella sua analisi.