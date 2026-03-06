Guerra in Iran travolge la Cerimonia delle Paralimpiadi, Mianaei non si presenta: era l'unico atleta del Paese

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La guerra in Iran colpisce anche le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al via oggi, 6 marzo, con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Aboulfazl Khatibi Mianaei, l’unico atleta iraniano iscritto, non è arrivato ai Giochi e non parteciperà alle gare. Scendono quindi da 57 a 56 i Paesi rappresentati alle Paralimpiadi; tra loro Russia e Bielorussia, ammesse a pieno a titolo dall’IPC a differenza delle Olimpiadi. Una decisione che ha suscitato numerose polemiche e la protesta di diversi Paesi, che boicotteranno la cerimonia di apertura.

Niente Iran alle Paralimpiadi di Milano Cortina

Non ci sarà l’Iran alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ansa riferisce che Aboulfazl Khatibi Mianaei, l’unico atleta iraniano annunciato ai Giochi e in dubbio dopo l’inizio della guerra, non è arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione.

La bandiera iraniana dunque non sarà tra quelle che sfileranno questa sera nella cerimonia di apertura all’Arena di Verona.

ANSA

“È deludente per lo sport mondiale, e in particolare per Aboulfazl, che non possa viaggiare in sicurezza per partecipare ai suoi terzi Giochi Paralimpici Invernali a Milano Cortina 2026”, ha commentato il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), Andrew Parsons.

“Abbiamo lavorato dietro le quinte – ha aggiunto – per trovare percorsi alternativi per il passaggio sicuro della delegazione iraniana. Ma, con il conflitto in corso, il rischio per la vita umana è troppo elevato”.

La cerimonia di apertura all’Arena di Verona

Scendono dunque da 57 a 56 i Paesi rappresentati alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina.

La cerimonia di apertura si terrà questa sera, trasmessa in diretta tv su Rai 1 dalle ore 20, all’Arena di Verona, per la prima volta nella storia in un sito Unesco.

Nonostante i venti di guerra e il clima di forte incertezza, la cerimonia vuole lanciare un messaggio sociale profondo, parlando di futuro e di una nuova armonia tra individuo e ambiente.

Tra gli artisti che animeranno lo spettacolo ci sono Dardust e i Meduza, Stewart Copeland e Chiara Bersani.

Presenti alla cerimonia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il boicottaggio per la presenza di Russia e Bielorussia

La bandiera dell’Iran non sarà l’unica assente nella cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

A Verona non sfileranno le delegazioni di circa 20 Paesi, tra cui Francia, Germania, Gran Bretagna, Canada, Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania.

Defezioni dovute alla presenza di Russia e Bielorussia, ammesse a pieno titolo dall’IPC a differenza della neutralità imposta dal CIO per le Olimpiadi.

Un boicottaggio che ha spinto gli organizzatori a prendere una decisione inedita: questa sera lo speaker non annuncerà i nomi delle delegazioni dei vari Paesi durante la sfilata. In molti casi, a portare la bandiera saranno volontari e non gli atleti stessi.