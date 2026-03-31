Guerra in Iran, Trump minaccia Teheran sull'accordo e lancia l'ultimatum: "Se non raggiunto distruggerò tutto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuove minacce da parte di Donald Trump all’Iran. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti è tornato a dire di voler un accordo con il regime di Teheran, parlando di “grandi progressi” nelle trattative, ma allo stesso tempo ha minacciato un grande attacco contro le principali infrastrutture energetiche iraniane. L’ennesimo messaggio contrastante su cosa intende fare nella guerra che ha iniziato assieme a Israele, mentre crescono voci sul possibile disimpegno militare statunitense nelle prossime settimane.

Guerra in Iran, le minacce di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Iran, facendo riferimento alle trattative in corso con Teheran e minacciando pesanti conseguenze qualora non si arrivi a un accordo.

“Gli Stati Uniti d’America sono in serie trattative con un nuovo regime, più ragionevole, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran”, ha scritto Trump sul suo social Truth.

ANSA

Secondo Trump “sono stati compiuti grandi progressi” nelle trattative con il regime iraniano.

Le trattative sullo stretto di Hormuz

L’obiettivo è quello di arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz, la cui chiusura da parte dell’Iran sta bloccando il 20% del traffico mondiale di petrolio e gas, con conseguenze sull’aumento dei prezzi in molti Paesi.

Anche negli Stati Uniti, dove il prezzo della benzina ha superato i 4 dollari al gallone, il massimo dal 2022, dall’inizio della guerra in Ucraina.

Trump minaccia pesanti conseguenze all’Iran se non si arriverà a un accordo, dicendo che distruggerà “completamente tutte le loro centrali elettriche, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg”.

Iran nega negoziati diretti

Da parte iraniana però si parla di richieste Usa “irragionevoli” ed “eccessive” e si nega che siano in corso trattative con gli Stati Uniti.

“Non abbiamo avuto alcun negoziato diretto con gli Stati Uniti ma solo messaggi ricevuti tramite intermediari sulla volontà americana di negoziare”, dice il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, come riportato dall’agenzia Tasnim.

“La nostra posizione è chiara, a differenza dell’altra parte che cambia continuamente posizione”, ha detto il rappresentante di Teheran.

“L’Iran non ha iniziato questa guerra ma è stato oggetto di un’aggressione. Tutti i nostri sforzi sono concentrati sulla difesa del Paese”.

Cosa può succedere

Al di là delle dichiarazioni, numerose e spesso contrastanti, di Trump, non è ben chiaro quali siano gli obiettivi e la strategia degli Stati Uniti.

Linea non chiara anche per gli alleati degli Usa: nelle ultime ore il premier australiano Anthony Albanese ha sollecitato la Casa Bianca a mettere in chiaro i suoi obiettivi nella guerra all’Iran.

Da giorni si parla di una possibile invasione via terra, con operazioni delle forze speciali per prendere il controllo dell’isola di Kharg, nodo cruciale per le esportazioni di petrolio iraniano, o per impossessarsi dell‘uranio arricchito dal regime.

Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno trasferito nell’area almeno 2500 marines con il gruppo anfibio Tripoli.

Uno scenario che nasconde molte insidie e che porterebbe inevitabilmente all’allungamento dei tempi della guerra.

Secondo il Wall Street Journal però l’amministrazione Trump starebbe anche valutando di interrompere la guerra anche senza la riapertura dello stretto di Hormuz.

Un disimpegno che lascerebbe la patata bollente nelle mani dei Paesi del Golfo e di quelli europei.

La ragione starebbe nella volontà di non superare la durata della guerra che Trump stesso aveva indicato al suo inizio, cioè di 4-6 settimane (e 4 sono già passate).