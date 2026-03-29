Guerra in Iran, Usa pronti a un'invasione di terra "lunga settimane", migliaia di soldati in Medio Oriente

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Gli Usa sarebbero pronti a operazioni lunghe “settimane” nel caso in cui Donald Trump decidesse per un’invasione di terra dell’Iran. In ogni caso, non si tratterebbe comunque di un attacco su vasta scala. L’esercito statunitense attaccherebbe solo obiettivi specifici, con l’utilizzo delle forze speciali, per colpire le infrastrutture iraniane nel Golfo Persico e ottenere lo sblocco dello stretto di Hormuz.

Usa pronti a “settimane” di invasione dell’Iran

Il quotidiano statunitense Washington Post ha riportato in esclusiva, citando fonti proprie, che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che gestisce l’esercito, si sta preparando all’eventualità di un’invasione di terra dell’Iran lunga settimane.

Questo non significa che sia stata presa la decisione di invadere il Paese, ma che, se Trump desse l’ordine, si tratterebbe di un’operazione piuttosto lunga, e non di semplici incursioni.

ANSA

Esclusa, sempre secondo il Washington Post, un’invasione di larga scala che punti alla sconfitta totale dell’Iran. Si tratterebbe piuttosto di singoli attacchi a infrastrutture importanti nel Golfo Persico, come l’isola di Kharg.

La risposta dell’Iran: “Saranno cibo per gli squali”

L’Iran ha reagito con rabbia alla rivelazione: “Il nemico lancia apertamente un messaggio di negoziazione e segretamente pianifica un attacco di terra” ha scritto l’ex presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baghero Ghalibaf.

Lo stesso Ghalibaf avrebbe fatto sapere a Sky News attraverso media statali iraniani che l’esercito di Teheran è pronto a respingere sia un’invasione da parte degli Usa, sia una da parte dei partner degli Stati Uniti nella Regione.

L’Iran ha anche minacciato di colpire la portaerei Lincoln se entrerà nel raggio d’azione delle sue armi e ha minacciato gli Usa, affermando che se tentassero uno sbarco, le truppe statunitensi diventerebbero “cibo per gli squali“.

L’entrata in guerra degli Houthi

Durante i giorni scorsi sono inoltre entrati in guerra, con un attacco contro Israele, gli Houthi, la formazione che controlla buona parte dello Yemen e che è supportata proprio dall’Iran.

Gli Houthi erano già intervenuti nel conflitto a Gaza, bombardando e abbordando le navi cargo che passavano per lo stretto di Bab-el-Mandeb, che porta dall’Oceano Indiano al Mar Rosso.

Ora diversi analisti temono che gli Houthi possano riprendere queste operazioni, dopo che per mesi sembrava possibile un ritorno alla rotta di Suez tra Asia ed Europa.