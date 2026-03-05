Guerra in Iran, Vannacci pronto a partire per il fronte: "Se richiamassero riservisti tornerei nell'Esercito"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, è intervenuto sui principali scenari di politica internazionale, dalla crisi in Iran alla guerra in Ucraina. L’ex generale ha criticato l’attacco contro Teheran, sostenendo che i conflitti in corso stanno penalizzando soprattutto l’Europa. Secondo Vannacci, le operazioni militari per rovesciare i regimi spesso producono instabilità. Poi ha aggiunto che se l’Italia entrasse nel conflitto e venissero richiamati i riservisti potrebbe tornare nell’Esercito. Poi, sul caso Crosetto a Dubai, ha definito “paradossale il fatto che fosse in vacanza in una zona di guerra”.

Le conseguenze della guerra in Iran per l’Europa

Durante la conferenza alla sede della Stampa estera, a Roma, Vannacci ha parlato della crisi in Iran, criticando le operazioni militari contro Teheran.

Come riferito dall’agenzia ANSA, Vannacci ha dichiarato che “la crisi in Iran non l’abbiamo causata noi” e che la guerra “porta conseguenze negative” per l’Europa.

Nella sua analisi, ha ricordato altri interventi militari in Medio Oriente, dall’Iraq all’Afghanistan, sostenendo che “le rimozioni dei dittatori a noi non hanno mai portato bene”.

Secondo il leader di Futuro Nazionale, non sarebbe convincente l’ipotesi che il conflitto serva a fermare il programma nucleare, dato che in passato Teheran aveva annunciato lo stop.

Il regime change

Vannacci si è soffermato sulla possibilità di un cambio di regime in Iran, a suo avviso difficile da raggiungere.

L’eurodeputato ha spiegato che “senza un intervento di terra, senza il sangue dei propri soldati che vanno a morire, è molto difficile ottenere un regime change in qualsiasi Paese”.

Secondo Vannacci, la storia degli ultimi decenni dimostrerebbe che operazioni militari condotte solo con attacchi aerei o a distanza difficilmente riescono a cambiare un Governo.

Pur riconoscendo la “superiorità tecnica e militare” di Usa e Israele, l’ex generale ha sottolineato che i rischi di una guerra con l’Iran potrebbero essere “molto più grandi dei benefici”.

Le basi militari e il caso Spagna

Vannacci ha poi commentato anche la scelta del premier spagnolo Pedro Sánchez di non concedere l’uso delle basi militari agli Stati Uniti per operazioni contro l’Iran.

Ha ricordato che anche la Turchia, pur essendo membro della NATO e avendo una base vicina ai confini iraniani, non ne avrebbe consentito l’utilizzo.

A suo giudizio, ogni decisione di politica estera dovrebbe essere valutata in base agli interessi nazionali. Per questo ha osservato che Sánchez “evidentemente ha valutato che questa decisione fosse negli interessi della Spagna”, definendola una scelta comprensibile.

Sul possibile utilizzo delle basi Usa in Italia, Vannacci ha precisato che la decisione spetta al Governo e non a lui, pur sottolineando che l’aiuto a un Paese dell’Ue resta auspicabile.

Il ritorno di Vannacci nell’Esercito in caso di guerra

Vannacci, rispondendo ai giornalisti, ha dichiarato che in caso di guerra e richiamo dei riservisti potrebbe tornare “nei ranghi dell’Esercito”, aggiungendo però di augurarsi che una simile eventualità non si verifichi.

“Nel caso dovesse succedere, come ho sempre fatto, ubbidisco alla chiamata della patria“.

Come funzionano i riservisti in Italia

In Italia non esiste più la leva obbligatoria (sospesa nel 2004), ma è previsto un sistema di riserva militare (in passato hanno fatto discutere le dichiarazioni di Crosetto sulla leva militare volontaria) che può essere richiamato in caso di necessità.

In sintesi:

chi sono i riservisti : in genere ex militari già addestrati (volontari o personale congedato), che conducono una vita civile ma che possono essere richiamati temporaneamente in servizio se serve personale aggiuntivo

: in genere ex militari già addestrati (volontari o personale congedato), che conducono una vita civile ma che possono essere richiamati temporaneamente in servizio se serve personale aggiuntivo quando possono essere richiamati : in caso di guerra, crisi internazionali, emergenze nazionali o esigenze di difesa dei confini

: in caso di guerra, crisi internazionali, emergenze nazionali o esigenze di difesa dei confini come funziona la riserva : i riservisti restano civili ma devono garantire la reperibilità e l’idoneità fisica, oltre a partecipare periodicamente a corsi di addestramento o aggiornamento

: i riservisti restano civili ma devono garantire la reperibilità e l’idoneità fisica, oltre a partecipare periodicamente a corsi di addestramento o aggiornamento chi può farne parte : soprattutto personale già formato dalle Forze armate, proprio per poter essere mobilitato rapidamente in caso di bisogno

: soprattutto personale già formato dalle Forze armate, proprio per poter essere mobilitato rapidamente in caso di bisogno quanti potrebbero essere: diverse proposte di riforma puntano a creare una riserva di circa 10.000 militari richiamabili, organizzati come supporto alle Forze armate in situazioni di emergenza

Il caso Crosetto a Dubai

Sul caso che ha coinvolto Guido Crosetto, Vannacci ha definito “paradossale” il fatto che “il ministro della Difesa si trovasse in vacanza in una zona di guerra quasi senza saperlo. Non c’era bisogno di comunicazioni preventive per sapere che quella fosse una zona calda. Era noto a chiunque”.

La pace in Ucraina

Vannacci ha parlato anche della guerra in Ucraina, dichiarando che “ci ha portato a un disastro” e che “chi paga sono soprattutto gli ucraini e poi gli europei”.

Secondo l’ex leghista, nella storia non esisterebbe una “pace giusta”, ma solo quella imposta dal vincitore. Per questo ha sostenuto che l’Europa dovrebbe cercare un accordo negoziale il prima possibile.

Nel suo ragionamento ha ricordato che circa il 20% del territorio ucraino è oggi sotto controllo russo e ha indicato tra i possibili punti di trattativa la neutralità dell’Ucraina e il riconoscimento dei territori conquistati militarmente dalla Russia di Putin.