Giorgia Meloni in Parlamento, i timori per le armi nucleari e i missili dall'Iran: "Potrebbero colpirci"

Giorgia Meloni, in Senato, ha relazionato il Parlamento sulla posizione dell’Italia rispetto alla guerra in Iran scatenata dall’attacco combinato di Usa e Israele, avvenuto "fuori dal diritto internazionale". La premier, che ha sottolineato come il nostro Paese non voglia entrare nel conflitto, ha aggiunto che il suo Governo "non è complice di decisione altrui", così come non è "colpevole di conseguenze economiche", ossia dei rincari, su tutti quelli energetici. La leader di FdI ha anche spiegato, però, che"non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso dell’arma nucleare, unita a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l’Italia e l’Europa ancora di più".

La posizione dell’Italia sulla guerra in Iran

Giorgia Meloni, intorno alle 9:40 di mercoledì 11 marzo, ha riferito al Parlamento in merito alla situazione in Medio Oriente, vista del Consiglie Ue, previsto il 19 e 20 marzo.

Prendendo la parola, ha subito risposto alle critiche mosse contro l’Esecutivo: "Non c’è un Governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni".

La premier ha aggiunto l’attacco di Usa e Israele all’Iran, a cui "l’Italia non prende parte e non intende prendere parte", è uno degli "interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale".

La strage delle bambine

Meloni ha poi ricordato la "strage delle bambine nel Sud dell’Iran" chiedendo che "si accertino le responsabilità e che "va preservata l’incolumità dei civili e dei bambini".

La paura di un attacco dell’Iran all’Italia

La leader di Fratelli d’Italia, però, ha anche dichiarato che "non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso dell’arma nucleare, unita a una capacità missilistica che potrebbe presto essere in grado di colpire direttamente l’Italia e l’Europa ancora di più".

Nel frattempo, il Governo è riuscito a a rimpatriare "oltre 25 mila connazionali", attraverso l’organizzazione di "voli e convogli", supportata da "tutte le nazioni del Golfo".

Meloni ha reso noto che l’Esecutivo "si è immediatamente attivato per rafforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli obiettivi sensibili, contro eventuali rischi di terrorismo collegati a possibili cellule dormienti o gruppi solitari. Tanto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza quanto il Comitato di analisi strategica antiterrorismo sono di fatto riuniti permanentemente".

Tutto questo mentre il New York Times – citando funzionari della sicurezza Usa – racconta che l’esercito iraniano starebbe migliorando le sue tattiche per contrastare le operazioni statunitensi e israeliane.

Inoltre, Teheran avrebbe attaccato gli hotel in cui alloggiano soldati americani, ma avrebbe messo nel mirino altri obiettivi sensibili come le "banche e i centri economici americani e israeliani nella regione": ad annunciarlo è stato il quartier generale centrale di Khatamolanbia, il comando combattente unificato delle forze armate iraniane, che ha consigliato alla popolazione di "non rimanere entro un raggio di un chilometro dalle banche".

La questione delle basi Usa in Italia

L’altro grande tema sul tavolo è la questione delle basi Usa in Italia.

Meloni ha spiegato che la concessione è figlia di "accordi che sono sempre stati aggiornati da Governi di ogni colore", reltivi a "logistica e operazioni non cinetiche, che non comportano dei bombardamenti".

Al momento non sarebbero arrivate richieste dagli americani, ma se la situazione dovesse cambiare – ha riferito la premier – il Governo Meloni affiderebbe la decisione al Parlamento.

e che "nel caso in cui dovesse giungere la richiesta spetterebbe sempre al Governo" prendere una decisione.

Parallelamente, l’Italia è determinata "a mantenere un raccordo" con i partner europei "per non risparmiare alcuno sforzo" e "riportare stabilità nell’area".

In questo senso va letto l’invio della fregata della Marina militare italiana a Cipro, con 160 militari sul posto per difendere l’isola: "Un atto dovuto di solidarietà europea, ma anche di prevenzione".

L’attacco a chi specula sui rincari

Sull’aumento dei costi di energia e carburanti, Meloni è tornata a minacciare, con una "maggiore tassazione", le aziende che decidessero di approfittare dei rincari, dicendo che "faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi".

