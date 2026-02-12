Guerra in Rai, Ranucci accusa Giletti di parlare di lui "per fare ascolti" e non esclude un futuro in politica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prosegue la polemica tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti e la “guerra” interna in Rai dopo il caso “lobby gay”. Il conduttore di Report, programma attualmente non in onda, ha dichiarato: “Report fa ascolti. Se parli di me fai ascolti”. Sigfrido Ranucci, inoltre, non ha escluso un futuro in politica nel caso in cui dovesse lasciare la Rai.

La “lobby gay” e le parole di Ranucci su Giletti

In un’intervista concessa a La Repubblica, Sigfrido Ranucci ha commentato la recente polemica con Massimo Giletti. Il conduttore di Report è stato accusato di omofobia dopo le sue parole su una presunta “lobby gay” e sul collega, che l’ha definito “una delusione umana”.

Ranucci ha detto: “È falso. Non ho accusato Giletti di far parte di una lobby gay. Se ci tiene tanto a riconoscersi in quella definizione è un problema suo”.

ANSA

Sulle accuse di omofobia ricevute, il conduttore di Report ha detto: “Significa non conoscere la mia storia“.

Ancora Ranucci su Giletti: “Dispiace se l’ho deluso, ma chi più di me ha provato lo stesso stato d’animo quando ha cercato di rivelare la nostra fonte, delegittimandola? Parliamo dell’insegnante di sostegno che aveva scattato le immagini di Renzi e Mancini”.

L’accusa di Sigfrido Ranucci sulla voglia di ascolti

In merito agli attacchi ricevuti, Sigfrido Ranucci ha poi scagliato una frecciatina: “Le motivazioni sono diverse. C’è chi pensa di attaccarsi una medaglia al petto e guadagnarsi crediti. Poi c’è un motivo più basico: Report fa ascolti, se parli di me fai ascolti“.

Ranucci ha poi aggiunto: “Report è la trasmissione di approfondimento che da anni fa più ascolto, con il più alto indice di gradimento e il più alto movimento social. E costa poco rispetto ad altri programmi e alla qualità del prodotto. È appetita da molti, anche da società esterne”.

Sigfrido Ranucci entrerà in politica? La sua risposta

Nel corso dell’intervista a La Repubblica, Sigfrido Ranucci ha anche parlato di un possibile futuro in politica: “Non ci penso. Se un giorno rimango disoccupato dalla Rai… ci penso, ma il mestiere che amo è un altro”.

A novembre del 2025, Ranucci aveva escluso un suo impegno politico col M5S ai microfoni di Un giorno da pecora: “Se me l’hanno chiesto non lo dico, ma non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa”.

Alcuni giorni dopo quella dichiarazione, sempre a novembre dell’anno scorso, Ranucci aveva poi affermato a Il Foglio: “Non entrerò mai in politica. Non m’interessa e non mi identifico in nessuno dei partiti che ora mi tirano la giacchetta”.