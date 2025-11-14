Guerra in Ucraina a un bivio, Russia mette a ferro e fuoco Kiev: morti e feriti tra devastazione e fiamme

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ucraina sotto assedio: nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco su Kiev dove ci sono state esplosioni. Alcuni quartieri sono rimasti al buio e diversi edifici hanno preso fuoco, colpiti da droni e missili balistici. Nelle scorse ore, Mosca ha anche bersagliato la regione di Zaporizhzhia con 731 attacchi su 20 insediamenti. L’Ucraina ha risposto con un’offensiva di 200 droni sul territorio russo. L’attacco è stato sventato.

Guerra in Ucraina, Russia attacca: Kiev sotto assedio

Nella notte, Kiev è stata colpita con tre ondate di raid. La prima ondata è stata scatenata dai russi intorno alle 00:45 ora locale, la seconda verso l’1:00 e la terza all’1:30.

Circa 120 droni sono stati scagliati contro la capitale, mentre decine di missili da crociera e balistici sono stati lanciati verso varie regioni ucraine.

ANSA Esplosioni a Kiev

Bersagliati edifici civili e strutture della rete energetica: alcune aree di Kiev sono rimaste senza luce e senza riscaldamento. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea nella capitale e in diverse regioni.

“A Kiev è stato dichiarato l’allerta aerea a causa della minaccia di utilizzo di missili balistici”, si legge nel report diffuso dall’amministrazione militare della capitale.

Nel quartiere di Podilskyi sono stati colpiti 5 edifici residenziali. A Shevchenkivskyi, dopo la caduta di detriti, si è innescato un incendio in un’area aperta vicino a una struttura medica e una casa ha preso fuoco.

A Holosiivskyi, le fiamme hanno avvolto una struttura medica e un palazzo non residenziale è stato danneggiato. A Desnyanskyi, un incendio ha devastato 2 edifici residenziali, mentre a Solomensky un rogo è scoppiato sul tetto di un condominio. 8 dei 10 quartieri di Kiev sono stati bombardati.

Negli attacchi, una persona è morta e altre 24 sono state ferite, tra cui un bambino e una donna incinta, ha reso noto la Protezione civile ucraina.

Inoltre, sono stati segnalati tre caccia Mig31K armati con missili ipersonici, una decina di missili Iskander e 130 droni Shahed-Geran diretti sulle regioni di Kharkiv e di Sumy. Un’altra trentina di droni si dirige verso Dnipro e verso la costa di Odessa.

Le forze russe, nelle scorse ore, hanno sferrato anche 731 attacchi su 20 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia: quattro persone sono morte.

Russia sventa un attacco ucraino di droni

Mosca ha sostenuto che 216 droni ucraini sono stati abbattuti nella notte sul territorio russo. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa.

Il servizio di sicurezza russo Fsb ha anche spiegato di aver sventato un complotto ucraino per assassinare un alto funzionario del governo russo, di cui non è stato reso noto il nome, durante una visita in un cimitero di Mosca. Hanno poi accusato Kiev di pianificare attacchi simili in altre parti del Paese.

Nave dell’intelligence russa avvistata vicino alle Hawaii

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha reso noto di aver avuto notizia di una nave dell’intelligence della Marina russa vicino alle Hawaii, appena fuori dalle acque territoriali americane. L’avvistamento risale al 29 ottobre. Il fatto è stato riportato dal Kyiv Post.

La Kareliya, una nave spia di classe Vishnya costruita per catturare segnali e comunicazioni di intelligence, era arrivata a circa 15 miglia nautiche a sud di Oahu. Tecnicamente era in acque internazionali, ma abbastanza vicino alle infrastrutture militari critiche delle Hawaii da essere considerata un’incursione deliberata.