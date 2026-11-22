Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un attacco russo ha sventrato un palazzo residenziale a Dymer, nella regione di Kiev, in Ucraina. L’edificio è stato distrutto dal primo al quinto piano e i soccorritori sono al lavoro tra le macerie alla ricerca di otto persone che potrebbero essere rimaste intrappolate. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano la gravità dei danni e le operazioni per mettere in salvo gli abitanti.

Attacco russo a Dymer, palazzo distrutto

Il bombardamento ha colpito un edificio abitato nella località di Dymer, nella regione della capitale ucraina Kiev. Secondo quanto comunicato dal Servizio statale per le emergenze ucraino, la struttura ha riportato danni gravissimi, con una parte del palazzo distrutta dal primo al quinto piano.

L’attacco ha lasciato un grande cumulo di detriti, rendendo necessario l’intervento delle squadre specializzate nelle operazioni di ricerca e soccorso.

I vigili del fuoco e gli altri operatori di emergenza hanno raggiunto l’edificio per verificare la presenza di persone rimaste all’interno e aiutare i residenti a mettersi in salvo.

Otto persone disperse sotto le macerie

Il bilancio comunicato dalle autorità ucraine parla di otto persone ancora ricercate, che potrebbero trovarsi sotto le macerie dell’edificio colpito. I soccorritori stanno esaminando i detriti alla ricerca di eventuali superstiti. Al momento della diffusione delle immagini, le operazioni risultavano ancora in corso.

Il Servizio statale per le emergenze ha riferito che nove persone, tra cui un bambino, sono state evacuate dal palazzo danneggiato. Un adolescente ha invece riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane né sull’identità delle persone che risultano disperse.

Il video dei soccorsi dopo il bombardamento in Ucraina

Le immagini diffuse dai servizi di emergenza e rilanciate da Reuters documentano le conseguenze dell’attacco. Nel filmato si vedono i soccorritori impegnati a cercare tra le macerie dell’edificio, mentre altri operatori aiutano gli abitanti a lasciare la struttura danneggiata.

Per raggiungere le persone ancora all’interno vengono utilizzate scale e piattaforme aeree, necessarie per intervenire ai piani superiori del palazzo. Le operazioni si svolgono in un contesto particolarmente complesso, a causa dei danni provocati dall’esplosione e della quantità di detriti accumulati.

Le autorità ucraine continuano a cercare le persone di cui non si hanno notizie.