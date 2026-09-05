Guerra in Ucraina, Putin ordina una tregua di tre giorni sui raid a Kiev e Zelensky denuncia nuovi attacchi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nella guerra in Ucraina arriva una tregua limitata: Vladimir Putin ha ordinato di sospendere gli attacchi su Kiev dalla mezzanotte del 5 settembre e per le tre giornate successive. La misura coincide con la missione a Mosca degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Volodymyr Zelensky denuncia intanto nuovi raid contro gli aeroporti della capitale.

Guerra in Ucraina, l’ordine di Putin e la missione degli inviati statunitensi

Come riporta l’Ansa, l’annuncio è arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov attraverso l’agenzia Tass, poche ore prima dell’atterraggio dei due emissari nella capitale russa.

I due sono arrivati a bordo di un jet privato e hanno in programma un colloquio diretto con il presidente russo.

Donald Trump li ha incaricati di sottoporre un piano di pace sia a Mosca sia a Kiev, in una missione che tocca entrambe le capitali.

Il fermo dei bombardamenti riguarda però la sola capitale ucraina e non l’intero territorio, quindi non incide sui combattimenti lungo il fronte.

Zelensky denuncia i raid contro gli aeroporti di Kiev e Boryspil

Nelle stesse ore il presidente ucraino ha segnalato su X una serie di attacchi notturni contro gli scali della capitale e di Boryspil.

Il leader li ha definiti deliberati e dimostrativi, sostenendo che siano una reazione ai preparativi per l’eventuale arrivo di un aereo statunitense.

Zelensky ha annunciato che nella settimana successiva le operazioni ucraine nello spazio aereo russo saranno adeguate di conseguenza.

Nel suo intervento ha citato anche il raid su un’azienda civile a Kamianske, nella regione di Dnipropetrovsk, dove sono morte 4 persone e altre 5 sono rimaste ferite.

Altri attacchi hanno colpito Kherson, la regione di Kharkiv e i centri commerciali di Sumy e Mykolaiv.

Le attese di Mosca e il piano di pace di Trump

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha delineato le aspettative del Cremlino alla vigilia dell’incontro.

Secondo il diplomatico la questione decisiva è quanto l’amministrazione statunitense sia disposta a investire nella ricerca di una soluzione, tenendo conto della situazione sul campo.

Ryabkov ha aggiunto che quella situazione non si sta evolvendo a favore di Kiev, una lettura che il governo ucraino respinge.

Resta da capire se la sospensione circoscritta alla capitale rappresenti un’apertura reale o soltanto una misura di cornice per la visita.