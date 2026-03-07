Guerra Iran, c'è una vittima a Dubai: detriti di un missile intercettato colpiscono un edificio e un'auto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Continua a suonare l’allarme antimissile nei paesi del Golfo. A Dubai è stato intercettato un missile, ma i detriti sono finiti contro un’auto e una persona ha perso la vita. Si tratterebbe di un cittadino asiatico. È stato colpito anche un edificio residenziale, piuttosto noto perché tra i grattacieli più alti della zona Marina. Al momento l’edificio è stato evacuato per ragioni di sicurezza, perché ci sono danni alla struttura.

Intercettati missili nella zona Marina

Nella giornata di sabato 7 marzo sono stati intercettati diversi missili iraniani in alcune zone densamente popolate di Dubai. Come per esempio la zona della Marina di Dubai, presa di mira da “proiettili” che avrebbero danneggiato un grattacielo.

Il missile è stato intercettato con successo, ma come accade spesso in questi casi, i detriti sono comunque finiti contro l’edificio e hanno anche colpito una vettura.

In una prima dichiarazione dell’ufficio stampa di Dubai era stato comunicato il danneggiamento dell’edificio, ma l’assenza di feriti. Poi è arrivata la rettifica.

C’è un morto

Stanno facendo il giro del mondo le immagini dell’edificio residenziale, simbolo della zona Marina di Dubai, colpito dai detriti di un missile intercettato. Si tratta del 23 Marina, uno degli edifici più alti di Dubai.

Il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno raggiunto sia l’edificio, sia terra finendo sopra un’auto. Al suo interno purtroppo era presente un civile, un cittadino asiatico.

Dopo alcune ore dall’attacco e la comunicazione dell’assenza di feriti, è arrivata la rettifica: l’intercettazione ha portato alla morte di un cittadino.

Il 23 Marina è stato evacuato

Il 23 Marina è un edificio simbolico di Dubai, una delle strutture più alte e note della zona. Anche se il missile è stato intercettato, l’edificio è stato comunque danneggiato tanto da richiedere l’evacuazione per motivi di sicurezza.

Dalle immagini è stato possibile vedere fumo uscire dall’edificio, al cui interno si trovavano membri dello staff della Cnn. All’interno dell’edificio non risultano feriti, a differenza dell’esterno dove un detrito ha colpito un veicolo nella zona.

L’intercettazione ha comunque permesso di mettere in sicurezza quante più persone possibili, considerando che all’interno del grande edificio ci sono 289 appartamenti in 93 piani (solo quattro sono interrati).