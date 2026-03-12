Guerra Iran, cos'è il drone Shahed che ha colpito la base italiana a Erbil: la Russia l'ha usato in Ucraina

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarebbe stato un drone a colpire nella serata dell’11 marzo la base militare italiana di Erbil, in Iraq. Molto probabilmente si è trattato di un drone Shahed di fabbricazione iraniana, anche se non è chiaro se a lanciarlo sia stato l’Iran o le milizie sciite irachene controllate da Teheran che in questi giorni stanno lanciando attacchi contro i curdi. Usati anche dalla Russia in Ucraina, gli Shahed sono i protagonisti assoluti di questa guerra e della controffensiva iraniana contro Usa e Israele: vengono usati massicciamente dal regime perché sono relativamente facili da produrre e costano infinitamente meno dei missili impiegati per intercettarli e delle strutture che possono danneggiare o distruggere.

Base italiana a Erbil colpita da un drone

Nella serata di mercoledì 11 marzo la base militare italiana di Erbil, in Iraq, è stata colpita da un drone.

Inizialmente si era parlato di un missile, ma da quanto emerso a centrare la base che ospita il contingente italiano, senza provocare vittime o feriti, sarebbe stato un drone, probabilmente iraniano.

Guerra in Iran, chi la lanciato il drone contro la base italiana

La base italiana, che si chiama Camp Singara, sorge in un’area nei pressi dell’aeroporto di Erbil che ospita diverse basi di altri Paesi, tra cui quella degli Stati Uniti.

Tutto il complesso è un obiettivo per l’Iran e nei giorni scorsi è stato colpito più volte da attacchi con droni.

Al momento non è chiaro se a lanciare il drone sia stato l’Iran o le milizie sciite irachene finanziate e controllate dalle guardie rivoluzionarie.

In questi giorni in Iraq si sta aprendo di fatto un nuovo fronte della guerra, con gli attacchi lanciati dalle milizie filoiraniane contro le forze curde, nemiche del regime di Teheran e vicine agli Usa.

Cos’è il drone Shahed

A colpire la base di Erbil è stato molto probabilmente un drone Shahed di fabbricazione iraniana.

In farsi Shahed significa “testimone” ed è una parola che nella tradizione sciita viene associata al martirio. Perché si tratta di un drone kamikaze: un piccolo velivolo imbottito di esplosivo che viene lanciato contro un obiettivo, detonando all’impatto.

Nella nuova guerra lanciata da Usa e Israele l’Iran sta usando molto questo tipo di arma, in quanto è piuttosto economica e di facile realizzazione.

Lo Shahed è lungo circa 3,5 metri, ha un’apertura alare di 2 metri e pesa meno di 200 chili. Può portare fino a 50 chili di esplosivo e colpire obiettivi fino a 2 mila chilometri di distanza.

Secondo analisi citate dal Guardian, un drone del genere costa tra i 20 mila e i 50 mila dollari, molto meno rispetto ai missili impiegati per intercettarli, come i Patriot statunitensi, che possono costare oltre due milioni di dollari.

Altro vantaggio strategico è la quantità: secondo stime l’Iran sarebbe in grado di produrre centinaia di droni al giorno.

E di lanciarne un gran numero contemporaneamente: non servono infatti strutture particolari, bastano rampe montate su camion o piattaforme mobili.

La Russia lo impiega in Ucraina

Da tempo i droni Shahed vengono anche impiegati dalla Russia nella guerra in Ucraina.

E proprio da Kiev potrebbe arrivare un aiuto a Usa e Israele per contrastare questo tipo di arma.

Le forze ucraine hanno infatti sviluppato dei droni intercettori, usando tecnologia comune e dal basso costo.

Si tratta di piccoli velivoli che vengono guidati da operatori e usati per intercettare e distruggere in volo i droni nemici.

L’Ucraina si è già proposta di fornire questi droni agli Usa in cambio di altre forniture militari.