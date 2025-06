Guerra Iran - Israele, il dramma del regista Jafar Panahi vincitore a Cannes: "Non riesco a tornare a casa"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A causa del conflitto tra Iran e Israele, Jafar Panahi è rimasto “intrappolato” in Australia. Il regista iraniani, allo scoppio del conflitto, si trovava infatti a Sydney per presenziare a un evento cinematografico. Già da tempo Panahi ha auspicato la fine del conflitto e, adesso, spera di poter rientrare nel proprio Paese, dove vive la sua famiglia.

Guerra Iran – Israele: Jafar Panahi “intrappolato” in Australia

Jafar Panahi si è guadagnato la vittoria della Palma d’Oro al Festival di Cannes con la sua pellicola A simple accident, ma adesso non potrà tornare a casa.

Il regista, dissidente iraniano, non potrà tornare in patria a causa della guerra tra Iran e Israele. Infatti, il conflitto è scoppiato mentre Panahi si trovava all’estero per presenziare al Sydney Film Festival.

Fonte foto: ANSA

Il regista Jafar Panahi dopo aver ricevuto la Palma d’Oro a Cannes 2025

Per questo, il regista iraniano è attualmente “intrappolato” in Australia e, attualmente, non riesce a tornare dalla propria famiglia.

L’appello del regista sui social

“Due settimane fa sono stato ospite del Sydney Film Festival. La guerra è iniziata pochi giorni fa e da quel giorno cerco un modo per tornare a casa, dalla mia famiglia e soprattutto da mia madre. La chiusura delle frontiere aeree e terrestri mi ha praticamente chiuso fuori dal mio Paese”, ha scritto Jafar Panahi sui propri account social.

“La chiusura delle frontiere aeree e terrestri mi ha lasciato fuori dal mio Paese. Ho fatto del mio meglio per tornare, ma è stato inutile. Ma ci riproverò”.

Il regista iraniano aveva precedentemente già chiesto la fine della guerra tra Iran e Israele, con l’auspicio di uno scioglimento del regime attuale in favore di un governo popolare, reattivo e democratico”. Aveva infatti partecipato all’appello da Teheran di Nobel e registi su Le Monde.

Una situazione “profondamente dolorosa”

Il post di Jafar Panahi prosegue parlando di una “situazione profondamente dolorosa”, non solo per la lontananza dalla propria famiglia.

Il regista iraniano denuncia infatti una “sensazione di impotenza verso le sofferenze delle persone che vengono sacrificate ogni giorno”.