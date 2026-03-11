Guerra Iran, la nave della Marina militare a Cipro per difendere l'isola: sulla fregata oltre 160 militari

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La fregata missilistica Federico Martinengo, la nave della Marina militare italiana partita dal porto di Taranto venerdì 6 marzo, è giunta nell’area di Cipro, per la difesa dell’isola del Mar Mediterraneo nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda legato alla guerra in Iran. L’imbarcazione ha a bordo oltre 160 militari italiani.

La fregata Federico Martinengo è arrivata a Cipro

La fregata Federico Martinengo della Marina militare italiana è partita dal porto di Taranto nella giornata di venerdì 6 marzo per un’operazione di difesa dell’isola di Cipro che vede coinvolti, oltre all’Italia, anche Francia, Olanda e Spagna.

Come riportato da ANSA, la nave, che a bordo ha più di 160 militari italiani, ha raggiunto l’isola del Mediterraneo e si è ricongiunta al gruppo della portaerei francese Charles De Gaulle.

ANSA

Lo scorso anno la fregata Martinengo aveva concluso il suo impegno nella missione europea Eunavfor Aspides nel Mar Rosso, rientrando alla base navale di Taranto dopo aver fornito protezione al traffico mercantile dalle minacce degli Houthi in Yemen.

Qual è la posizione dell’Italia sulla guerra in Iran

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo Giorgia Meloni ha relazionato in Senato in merito alla situazione in Medio Oriente legata alla guerra in Iran.

La premier ha dichiarato che l’Italia “non prende parte e non intende prendere parte” all’attacco di Usa e Israele in Iran, che è uno degli “interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale”.

La guerra in Iran e l’allarme sicurezza in Italia

In Senato, Giorgia Meloni ha anche affrontato il tema della sicurezza in Italia alla luce delle crescenti tensioni in ambito internazionale.

La premier ha assicurato che il Governo “si è immediatamente attivato per rinforzare la sicurezza interna, a partire dal presidio degli obiettivi sensibili, contro eventuali rischi di terrorismo collegati a possibili cellule dormienti o a gruppi solitari”.

“Sia il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza che il Comitato di analisi strategica antiterrorismo sono, di fatto, riuniti permanentemente”, ha aggiunto Giorgia Meloni.

Anche la questione delle basi Usa in Italia è stata affrontata in Senato. Al momento, non sarebbero arrivare richieste da parte degli Stati Uniti d’America dopo lo scoppio della guerra in Iran.