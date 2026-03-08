Guerra Iran, Marco Travaglio attacca Giorgia Meloni e Guido Crosetto: i rischi del "soldatino obbediente"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Soldatino obbediente”, questa la sensazione che il governo italiano trasmette in merito alla guerra in Iran secondo Marco Travaglio. Il giornalista ha definito “senza senso” la spiegazione di Guido Crosetto, ministro della Difesa, sulla sua vacanza a Dubai durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran e attacca Giorgia Meloni: “Crollata la narrazione dell’Italia alleato privilegiato di Trump”.

Le parole di Marco Travaglio

Nella puntata del 7 marzo di Accordi e Disaccordi, è intervenuto Marco Travaglio.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, il giornalista ha commentato le parole di Guido Crosetto, ministro della Difesa, in merito alla sua presenza a Dubai durante la guerra in Iran.

“Da qualunque parte la prendi è una cosa che non ha alcun senso”, le sue parole.

“Oggi si è scoperto che persino in Austria avevano allertato i loro connazionali due giorni prima dell’attacco. Possibile mai che l’Austria sappia più cose del governo italiano?” si domanda Marco Travaglio.

Il rischio di essere “soldatino obbediente” sulla guerra in Iran

Durante il suo intervento, il direttore de Il Fatto Quotidiano si è soffermato anche sulla posizione dell’Italia in merito alla guerra in Iran.

Per Marco Travaglio, dire sempre sì agli Stati Uniti è controproducente.

“Io credo che, per essere presi sul serio come alleati, tenendo presente il peso specifico che ha l’Italia, agli alleati ogni tanto bisognerebbe dire qualche no”, le sue parole.

Il rischio è di diventare un “soldatino obbediente 100 volte su 100”.

In questo modo, secondo il giornalista, il governo italiano non viene calcolato o almeno questa è l’impressione che sembra rispetto a ciò che sta accadendo.

Paradossalmente, la situazione è che “invece di essere i primi, in quanto privilegiati, siamo diventati gli ultimi”.

L’attacco a Giorgia Meloni e Guido Crosetto

Dalle parole di Guido Crosetto, Marco Travaglio ha, inoltre, sottolineato un aspetto particolare.

Secondo il giornalista, non sapere di un eventuale attacco all’Iran determina “il crollo di quella narrazione secondo cui noi siamo l’alleato privilegiato di Trump e quindi siamo il ponte fra Trump e l’Europa”.