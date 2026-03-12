Guerra Iran, minacce di Mojtaba Khamenei nel primo discorso senza mostrarsi in video: "Apriremo nuovi fronti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, suo predecessore, ha diffuso il suo primo messaggio da capo di Stato. Ha promesso che Teheran aprirà nuovi fronti di guerra e che manterrà chiuso lo stretto di Hormuz. Ha anche accusato gli Usa di stare guadagnando dall’aumento dei prezzi del petrolio.

Il primo intervento pubblico di Mojtaba Khamenei da guida suprema

La televisione di Stato iraniana ha diffuso il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da Guida suprema dell’Iran. Il figlio dell’ultimo capo di Stato ha ribadito che Teheran continuerà la guerra: “Dobbiamo sconfiggere il nemico e la nostra forza ci aiuterà a farlo”.

Mojtaba Khamenei ha anche minacciato di “aprire nuovi fronti” dove i nemici dell’Iran “hanno meno esperienza”, e ha promesso altre rappresaglie contro gli alleati degli Usa nel Golfo Persico.

guerra Iran Mojtaba Khamenei discorso

Infine, la Guida suprema dell’Iran ha accusato gli Usa di stare guadagnando dai prezzi molto alti del petrolio, causati dal blocco dello stretto di Hormuz imposto da Teheran.

Niente apparizione in pubblico, l’ipotesi sul ferimento

Il messaggio di Mojtaba Khamenei è stato letto da un presentatore mentre l’immagine della Guida suprema veniva trasmessa sulle televisioni di tutto l’Iran.

Il figlio di Ali Khamenei non è però apparso in pubblico. La ragione sarebbe che Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito nello stesso attacco che ha ucciso il padre.

La nuova Guida suprema sarebbe quindi nascosta in un luogo sicuro, al riparo da ulteriori attacchi israeliani e statunitensi, nell’attesa di guarire.

Il nuovo account X di Mojtaba Khamenei

Oltre al primo messaggio pubblico, l’Iran ha anche aperto un profilo su X, il social precedentemente conosciuto come Twitter, a nome della nuova guida suprema.

Il primo post del profilo annuncia l’elezione unanime di Mojtaba Khamenei a Guida suprema, accompagnato da un immagine che rappresenta il nuovo leader che riceve la bandiera dell’Iran dal padre attraverso uno specchio.

Un’immagine che segnala la principale intenzione della successione padre figlio: la continuità. Fino a pochi anni fa, l’idea che una Guida suprema potesse essere succeduta da proprio figlio era inconcepibile in Iran.

Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran