Guerra Iran, Minniti parla di "rischio attentati in Italia": quali sono i pericoli reali legati al terrorismo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’escalation in Medio Oriente ha riportato a livelli altissimi l’attenzione su possibili attentati terroristici in Europa, Italia compresa. L’intelligence aveva già presentato un rapporto al Parlamento in cui sottolineava “rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo”. La rete dei satelliti iraniani, di cui Hamas fa parte, è però fortemente indebolita e a preoccupare sono piuttosto i lupi solitari o gli attacchi informatici. Lo ha confermato anche l’ex ministro Marco Minniti, secondo il quale “non serve necessariamente un ordine da Teheran”.

Cosa ha detto Minniti sul rischio terrorismo in Italia

In un’intervista a Il Messaggero, l’ex ministro ha confermato quelle che erano le previsioni sui rischi più realistici per l’Italia. Che sono sostanzialmente due: terroristi singoli, radicalizzati sul web in anni e anni, e gli attacchi cyber e di disinformazione.

Al di là delle differenze spirituali tra sciiti e sunniti, l’innesco di attacchi singoli e lupi solitari è uno dei rischi più vibranti per le nazioni europee. Anche l’attività di cellule dormienti, che potrebbero “risvegliarsi” per approfittare del caos generale, preoccupano i nostri decisori.

ANSA

Nel nostro Paese i timori maggiori riguardano il sentimento anti-ebraico delle frange estremiste, non solo di matrice islamica. Per questo motivo il governo ha innalzato la sorveglianza di sinagoghe e sedi diplomatiche.

L’Iran, come gli altri imperi (Russia in primis), investe molte risorse nelle campagne cosiddette “asimmetriche” di fake news e telecomunicazioni per colpire dall’interno Paesi ostili o satelliti di una potenza ostile. Come le province europee per l’impero Usa.

Attraverso ad esempio un portale chiamato Charming Kitten, la Repubblica Islamica ha condotto una campagna di disinformazione legata in gran parte alla vicenda dei file di Epstein per destabilizzare l’opinione pubblica statunitense.

La guerra dell’Iran contro l’Occidente colpisce l’economia

La minaccia terroristica dei vari gruppi estremisti ha un obiettivo tattico classico: aumentare lo stress interno agli Stati considerati ostili o conniventi coi nemici. Cioè costringerli a spendere risorse in sicurezza, irrigidire la vita pubblica, alimentare reazioni emotive e possibili fratture sociali.

Fermo restando che l’Italia, nonostante la presenza di basi Usa sul suo territorio, non rappresenta un bersaglio sensibile per attacchi diretti iraniani, il pericolo di attacchi informatici resta invece alto.

Non solo. Colpendo il traffico di petrolio e merci col blocco dello Stretto di Hormuz, Teheran intende pungere l’Occidente dove fa più male: l’economia, la finanza e l’approvvigionamento energetico.

Cioè tutto ciò che gli Stati Uniti hanno interesse a difendere, per tenere legati a sé tutti i satelliti e gli alleati. Pressato inoltre da un 60% di americani contrari all’intervento in Iran, Donald Trump dovrà presto capire come ritirarsi dal Medio Oriente senza farla apparire come una sconfitta.