Guerra Iran, mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferito, nessuna prova che sia lui a dare ordini"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Resta misteriosa la sorte di Mojtaba Khamenei, l’ayatollah eletto Guida suprema dell’Iran l’8 marzo 2026. Il nuovo leader supremo iraniano sarebbe “ferito e isolato”. Sarebbe dunque vivo, anche se in realtà non ci sarebbero davvero prove sul fatto che sia lui a continuare a impartire ordini. Di certo da quando è stato eletto non si è mai fatto vedere in viso né sentire tramite messaggi audio.

Mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei

Mentre prosegue la guerra in Medioriente e i droni e i missili iraniani continuano a prendere di mira Israele e i Paesi del Golfo, resta il mistero su Mojtaba Khamenei.

Sulle reali condizioni di salute dell’ayatollah, eletto a Guida suprema dell’Iran l’8 marzo 2026, infatti, non ci sono notizie certe.

Alcune fonti sostengono che sia vivo e ferito, altre rivendicano che non ci sono prove in merito.

Mojtaba Khamenei “ferito e isolato”

“Mojtaba Khamenei è ferito, isolato e non risponde ai messaggi che gli vengono trasmessi”.

A scriverlo è il Washington Post, informato da funzionari della sicurezza americani e israeliani. E a riportare la stessa notizia è anche il Times of Israel.

Fonti israeliane poi affermano che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e alcuni religiosi avrebbero rafforzato il loro controllo sull’Iran.

Le informazioni di Cia e Mossad su Khamenei

Axios ha riportato informazioni di Cia e Mossad, secondo cui esistono informazioni, in possesso sei servizi segreti americani e israeliani, che suggeriscono che Mojtaba sia vivo.

Tra le prove di questa tesi ci sarebbero i tentativi, fatti da alcuni funzionari iraniani, di organizzare incontri di persona con Mojtaba Khamenei.

Tentativi falliti per motivi di sicurezza ma che dimostrerebbero come la Guida suprema iraniana si ain vita e sotto strettissima sorveglianza.

Nessuna prova che sia lui a dare ordini

“Non abbiamo prove che sia davvero lui a impartire gli ordini”, ha comunque detto una fonte.

Mojtaba Khamenei, infatti, risulta irreperibile da quando è stato proclamato nuovo leader supremo, in seguito all’assassinio del padre, l’ayatollaha ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio 2026 da un raid israelo-americano su Teheran.

In mezzo alla totale incertezza sulle notizie che lo riguardano, la sola certezza è che da quando è stato eletto, Mojtaba Khamenei non si è mai fatto vedere in viso e nemmeno sentire per messaggio audio.

Questo ha contribuito ad alimentare le speculazioni sul suo vero stato di salute, soprattutto visto il suo coinvolgimento nel raid Usa-Israele che ha ucciso il padre.

Chi è Mojtaba Khamenei

Nato nella città di Mashhad, Mojtaba Khamenei ha 56 anni e, oltre a tenere le fila delle finanze del padre, è da tempo considerato il figlio più influente dello storico ayatollah.

Secondogenito di Ali Khamenei, è stato nominato al vertice della Repubblica islamica dall’Assemblea degli esperti del regime teocratico, nonostante lo stesso Ali Khamenei avesse dubbi nei confronti di una discendenza dinastica.

Inizialmente dato per morto nel raid che uccise il padre, la scelta di Mojtaba come successore sarebbe stata caldeggiata dal Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, con i quali avrebbe dei forti legami, così come con i Pasdaran.

Mojtaba Khamenei ha prestato servizio nella guerra Iran-Iraq dal 1987 al 1988 e secondo Bloomberg sarebbe a capo di un impero immobiliare globale, con proprietà del valore di oltre 100 milioni di sterline solo nel Regno Unito.