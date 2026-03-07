Guerra Iran, oltre 20mila gli italiani rientrati da inizio crisi: Tajani conferma situazione in miglioramento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministro degli Esteri Tajani ha fatto il punto sul rimpatrio dei cittadini italiani coinvolti nella crisi in Medio Oriente. Dall’inizio del conflitto, oltre 20.000 connazionali sono già rientrati in patria grazie a un piano di evacuazione che sfrutta la riapertura degli scali internazionali. Roma punta a completare le partenze entro domenica, monitorando con attenzione anche le aree a forte presenza turistica e i rischi legati al blocco dello Stretto di Hormuz.

Tajani conferma il rientro degli italiani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante il punto stampa alla Farnesina, ha confermato il rientro in sicurezza di oltre 20.000 cittadini italiani. Accanto ai rimpatriati, Tajani parla anche di operazioni di messa in sicurezza dei cittadini in Medio Oriente.

Continua l’organizzazione del maggior numero di voli possibili per il rientro di tutti i cittadini italiani all’estero nella zona interessata dal conflitto.

ANSA

Il ministro fa sapere che laddove gli aeroporti verranno riaperti, saranno inseriti il maggior numero di connazionali in partenza: i voli organizzabili potrebbero partire nelle prossime ore o giorni da Abu Dhabi, Dubai, Riad e Mascate.

Come sono organizzati i rientri?

Il ministro ha spiegato che non appena gli scali riapriranno, cercheranno di sfruttare ogni posto a disposizione. Si sta lavorando affinché Israele ed Egitto siano aeroporti sicuri per chiunque desideri lasciare il Paese.

Chi possiede la doppia cittadinanza, per esempio, potrà ripartire nei prossimi giorni. In particolare da Riad, che ha annunciato la ripresa dei voli. Si è inoltre alleggerita la posizione delle Maldive, dove ci sono migliaia di cittadini in attesa di rientro.

Solo nella mattinata di sabato 7 marzo sono ripartite circa 500-600 persone con due voli. Si sta inoltre rafforzando la presenza delle forze dell’ordine per agevolare le partenze e garantire la sicurezza dei cittadini. Così il rientro è previsto anche per chi si ritrova bloccato in Thailandia, Nepal, India e Sri Lanka.

Le conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz

Il vicepremier ha poi fatto riferimento a un’altra situazione. Ha parlato delle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz, attualmente aperto, ma con navi statunitensi e israeliane sotto tiro.

Il ministro ha infatti dichiarato che lo stretto non è formalmente chiuso, ma il transito odierno è di appena due o tre navi. In pratica è una “chiusura sostanziale”.

Questa situazione, ha spiegato, provocherà gravi danni all’economia mondiale, ma anche un incremento dei costi energetici per le imprese.