Guerra Iran, perché Mojtaba Khamenei non si è mostrato in video? Dubbi sulle condizioni, "è in Rianimazione"

La nuova Guida suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico, anche se la televisione iraniana ha diffuso il suo primo messaggio alla nazione. Il dettaglio rafforza le teorie che il figlio dell’ultimo leader della Repubblica islamica sia stato ferito nell’attacco in cui il padre è stato ucciso nei primi giorni di guerra.

Perché Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico

Per la prima volta da quando è stato eletto Guida suprema, Mojtaba Khamenei ha diffuso, attraverso la televisione di Stato, un messaggio contro gli Usa e Israele, annunciando un ampliamento del conflitto.

La nuova Guida suprema non è apparsa però in video e nemmeno si è sentita la sua voce. È infatti stato un presentatore a leggere il messaggio del nuovo capo dello Stato.

Non si tratta di una novità. Mojtaba Khamenei è sempre stato un personaggio molto riservato e non ha nemmeno mai ricoperto cariche pubbliche ufficiali prima di quella di Guida suprema, pur rimanendo uno degli uomini più temuti dell’Iran.

L’ipotesi del ferimento nell’attacco che ha ucciso il padre

La sua mancata apparizione ha però dato adito ad alcune voci che sostengono che la nuova Guida suprema sia stata ferita nell’attacco missilistico che ha ucciso il padre, nei primi giorni della guerra in Iran.

Israele e gli Stati Uniti sono riusciti a individuare infatti molto rapidamente Ali Khamenei, che si trovava in un sotterraneo relativamente poco difeso.

Mojtaba Khamenei non sarebbe quindi ancora nelle condizioni di mostrarsi in video a seguito delle ferite riportate nell’attacco e sarebbe rimasto in un luogo sicuro.

“Mio padre, mia madre, mia sorella, mio figlio, mia nipote e mia moglie sono stati martirizzati. Ma rimarrò paziente. Sopporterò il dolore e vendicherò il sangue dei martiri” ha scritto nel messaggio diffuso oggi 12 marzo Khamenei, ricordando proprio il bombardamento che ha ucciso i suoi familiari.

La voce sul coma

Il giornale scandalistico britannico Daily Mail ha però rilanciato un’altra teoria. Citando fonti proprie, il quotidiano ha sostenuto che Mojtaba Khamenei sarebbe in coma.

La Guida suprema sarebbe ricoverata all’ospedale universitario Sina in terapia intensiva, con una sezione dell’intera clinica sigillata dalle forze armate iraniane per dedicarla alle cure del capo dello Stato.