Guerra Iran, prezzo del petrolio in aumento dopo il raid Usa sull'isola di Kharg nel giorno dell'ultimatum

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il prezzo del petrolio americano è salito oltre i 115 dollari al barile dopo le notizie di un attacco statunitense sull’isola di Kharg, da dove passa il 90% del greggio iraniano. Si avvicina il termine dell’ultimatum statunitense all’Iran: entro le 20 di sta sera ora di Washington, le 2 di notte in Italia, il regime di Teheran dovrà aprire lo stretto di Hormuz. Se questo non avvenisse, Trump ha minacciato che “la civiltà iraniana sarà annientata”.

L’ultimatum di Trump si avvicina: petrolio oltre i 115 dollari

Il petrolio statunitense Wti è salito a oltre 115 dollari al barile durante la giornata del 7 aprile, mentre si avvicina l’ultimatum imposto dagli Usa all’Iran per aprire lo stretto di Hormuz.

È salito anche il prezzo del Brent, il petrolio del Mare del Nord, che normalmente è il riferimento mondiale e ha un prezzo più alto del Wti. Negli ultimi giorni, però, è rimasto alcuni dollari sotto il greggio americano e il 7 aprile si è attestato a 110 dollari al barile.

I mercati sono agitati a causa dell’avvicinarsi dell’ultimatum di Trump. Entro le 20 ora di Washington, le 2 di notte in Italia, l’Iran dovrà riaprire lo stretto di Hormuz o gli Stati Uniti bombarderanno le centrali elettriche e i ponti del Paese.

L’attacco degli Stati Uniti all’isola di Kharg

A far aumentare il prezzo del petrolio hanno però contribuito anche le notizie di diverse esplosioni sull’isola di Kharg, da cui passa il 90% del petrolio iraniano.

Inizialmente non era chiaro se si trattasse di un attacco anticipato delle forze statunitensi o di un’operazione di quelle israeliane, ma poi il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha chiarito la situazione.

!Avevamo intenzione di colpire alcuni target militari sull’Isola di Kharg e penso che lo abbiamo fatto.le notizie sull’isola di Kharg non rappresentano un cambio di strategia”.

La nuova minaccia di Trump

Nelle stesse ore dell’attacco a Kharg, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha diretto nuove minacce verso l’Iran. In un post su Truth, social network di sua proprietà, Trump ha parlato di “annientare la civiltà iraniana“.

“Lo scopriremo stanotte, uno dei momenti più importanti nella lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di ricatto, corruzione e morte finiranno finalmente” ha scritto Trump.

Si tratta della minaccia più grave dall’inizio della guerra, fatta attraverso una retorica mai utilizzata da un presidente degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, quella dell’annientamento di una civiltà.